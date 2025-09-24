"Iran nikada nije težio niti će ikada težiti tome da proizvede nuklearnu bombu"

Velika Britanija, Francuska i Njemačka (tzv. skupina E3) pokrenule su 28. kolovoza proces od 30 dana za ponovno uvođenje UN-ovih sankcija Iranu koji završava 27. rujna, optuživši Teheran da ne poštuje nuklearni sporazum iz 2015. sklopljen sa svjetskim silama čiji je cilj da ga spriječi da razvije nuklearno oružje.