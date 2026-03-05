Iran očima Darka Polšeka: Susret s civilizacijom koja prkosi izolaciji i stoljećima

Zanimanje za Iran kod Polšeka nije se pojavilo slučajno. Prvi poticaji došli su s putovanja u Tbilisi, gdje ga je oduševila iranska četvrt, te iz Armenije, čija je komunikacija sa svijetom snažno vezana upravo uz iransku granicu. Ipak, najzanimljivija poveznica je ona lokalna: iranska zbirka baruna Ottenfelsa koja se nekada čuvala u dvorcu Bežanec pokraj Pregrade. Među tim blagom ističe se tzv. "zagrebačka“ Firdusijeva Šahnama, dragocjeni rukopis koji se danas čuva u Državnom arhivu, a čije je stranice svojevremeno snimio sin slavnog Toše Dabca.