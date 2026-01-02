Oglas

prosvjedi u 15 gradova

Iran odgovorio Trumpu: "Trebao bi biti oprezan"

author
Hina
|
02. sij. 2026. 13:04
iran, iranci, teheran, AFP
ATTA KENARE / AFP

Ali Larijani, savjetnik iranskog vrhovnog vođe, upozorio je u petak Donalda Trumpa na rizik od "destabilizacije" Bliskog istoka, nakon što je američki predsjednik poručio da bi Sjedinjene Države mogle "priskočiti u pomoć" prosvjednicima ako Iran bude nasilno gušio mirne demonstracije.

Oglas

Ekonomsko nezadovoljstvo preraslo u političko

Dijelove Irana zahvatili su prosvjedi koji su počeli u nedjelju u Teheranu i isprva su bili povezani s visokim troškovima života, ali su se od tada proširili i na političke zahtjeve.

U lokalnim sukobima između prosvjednika i policije u četvrtak je na zapadu zemlje ubijeno šest osoba, prenijeli su lokalni mediji.

"Ako Iran bude pucao na mirne prosvjednike i nasilno ih ubijao, kao što mu je običaj, Sjedinjene Američke Države priskočit će u pomoć", objavio je Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social.

"Spremni smo, naoružani i pripravni intervenirati", poručio je Trump.

Prosvjedi u 15 gradova

"Trump bi trebao znati da bi svako američko miješanje u ovo unutarnje pitanje bilo ravno destabilizaciji cijele regije i štetilo američkim interesima", reagirao je Ali Larijani koji vodi najviše iransko sigurnosno tijelo.

"Trebao bi biti oprezan sa svojim vojnicima", dodao je Larijani u objavi na društvenoj mreži X.

Prosvjedi u Iranu održali su se u nekoj mjeri u najmanje 15 gradova, uglavnom srednje veličine i to na zapadu zemlje, prema podacima AFP-a na temelju službenih objava i izvješća lokalnih medija.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
SAD iran

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ