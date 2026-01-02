Ali Larijani, savjetnik iranskog vrhovnog vođe, upozorio je u petak Donalda Trumpa na rizik od "destabilizacije" Bliskog istoka, nakon što je američki predsjednik poručio da bi Sjedinjene Države mogle "priskočiti u pomoć" prosvjednicima ako Iran bude nasilno gušio mirne demonstracije.
Oglas
Ekonomsko nezadovoljstvo preraslo u političko
Dijelove Irana zahvatili su prosvjedi koji su počeli u nedjelju u Teheranu i isprva su bili povezani s visokim troškovima života, ali su se od tada proširili i na političke zahtjeve.
U lokalnim sukobima između prosvjednika i policije u četvrtak je na zapadu zemlje ubijeno šest osoba, prenijeli su lokalni mediji.
"Ako Iran bude pucao na mirne prosvjednike i nasilno ih ubijao, kao što mu je običaj, Sjedinjene Američke Države priskočit će u pomoć", objavio je Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social.
"Spremni smo, naoružani i pripravni intervenirati", poručio je Trump.
BREAKING: Trump post about Iran protests pic.twitter.com/evNRP5UlOH— The Spectator Index (@spectatorindex) January 2, 2026
Prosvjedi u 15 gradova
"Trump bi trebao znati da bi svako američko miješanje u ovo unutarnje pitanje bilo ravno destabilizaciji cijele regije i štetilo američkim interesima", reagirao je Ali Larijani koji vodi najviše iransko sigurnosno tijelo.
"Trebao bi biti oprezan sa svojim vojnicima", dodao je Larijani u objavi na društvenoj mreži X.
Prosvjedi u Iranu održali su se u nekoj mjeri u najmanje 15 gradova, uglavnom srednje veličine i to na zapadu zemlje, prema podacima AFP-a na temelju službenih objava i izvješća lokalnih medija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas