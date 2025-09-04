Iran povećava zalihe obogaćenog urana

Povjerljivo izvješće također navodi da Iran i IAEA nisu postigli dogovor o nastavku inspekcija na lokacijama pogođenima izraelskim i američkim bombardiranjem u lipnju.
Povjerljivo izvješće Ujedinjenih naroda, koje je kružilo među državama članicama, objavljeno u srijedu, navodi da je Iran povećao svoje zalihe urana obogaćenog na razinu blisku onoj za nuklearno oružje prije nego što je Izrael 13. lipnja pokrenuo zračne udare na tu zemlju, prenosi euronews.
U izvješću Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) sa sjedištem u Beču stoji da je Iran s danom 13. lipnja imao 440,9 kilograma urana obogaćenog do 60%, što je povećanje od 32,3 kilograma u odnosu na posljednje izvješće IAEA-e iz svibnja.
U izvješću se navodi da je ta brojka "temeljena na informacijama koje je dostavio Iran, verifikacijskim aktivnostima Agencije između 17. svibnja 2025. i 12. lipnja 2025., te procjenama temeljenima na prethodnom radu relevantnih postrojenja."
Takav materijal samo je jedan kratak, tehnički korak udaljen od razine od 90% koja se smatra razinom za nuklearno oružje.
Jedino postrojenje koje je od početka sukoba pregledano jest Nuklearna elektrana Bušer, koja radi uz rusku tehničku pomoć.
Glavni direktor UN-ove nuklearne nadzorne agencije Rafael Grossi u izvješću je naveo da se "tehničke modalitete koji omogućuju potpuni nastavak inspekcija Agencije treba zaključiti bez odgađanja".
Odluka Teherana da prekine suradnju s IAEA-om je "duboko žalosna"
U izvješću je navedeno da je povlačenje inspektora UN-a iz Irana tijekom borbi bilo potrebno s obzirom na sigurnosnu situaciju, ali da je odluka Teherana da prekine suradnju s IAEA-om "duboko žalosna".
IAEA je priopćila da od 13. lipnja "nije bila u mogućnosti provoditi terenske aktivnosti potrebne za prikupljanje i provjeru iranskih deklaracija koje se koriste za procjenu promjena u ranije prijavljenim zalihama".
Prema IAEA-i, oko 42 kilograma urana obogaćenog na 60% teoretski je dovoljno za proizvodnju jedne atomske bombe, ako se dodatno obogati na 90%.
IAEA je također izvijestila da inspektori već više od dva i pol mjeseca nisu u mogućnosti provjeriti iranske zalihe urana blizu razine za bombu, što je ocijenjeno "pitanjem ozbiljne zabrinutosti".
Iran dugo tvrdi da je njegov program mirnodopski, iako je jedina država bez nuklearnog oružja koja obogaćuje uran na te razine.
SAD, IAEA i drugi procjenjuju da je Iran imao program izrade nuklearnog oružja do 2003. godine.
