Iran povećava zalihe obogaćenog urana

Povjerljivo izvješće Ujedinjenih naroda, koje je kružilo među državama članicama, objavljeno u srijedu, navodi da je Iran povećao svoje zalihe urana obogaćenog na razinu blisku onoj za nuklearno oružje prije nego što je Izrael 13. lipnja pokrenuo zračne udare na tu zemlju, prenosi euronews.