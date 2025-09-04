Sramotna izjava gradonačelnika: "Kako lijepo, među prvašićima nema niti jednog Muhameda"

1. rujna, na svečanosti u Osnovnoj školi Hunyadi Mátyás u Oroszlányu, gradonačelnik Takács, nakon što je pročitao popis učenika prvog razreda, u mikrofon je dodao da mu je drago što se nijedno dijete ne zove Mohamed. Dodao je da je Mohamed najčešće ime u Njemačkoj te je sugerirao da je dobro što u Oroszlányu nema djece s tim imenom na početku školske godine, prenosi Fenix.