"Nije kao u Njemačkoj"

Sramotna izjava gradonačelnika: "Kako lijepo, među prvašićima nema niti jednog Muhameda"

author
N1 Info
|
04. ruj. 2025. 07:49
Karoly Takacs (Facebook)

Na prvi dan školske godine u malom mađarskom gradu Oroszlanyju gradonačelnik Karoly Takacs pred prvašićima je komentirao migracije.

1. rujna, na svečanosti u Osnovnoj školi Hunyadi Mátyás u Oroszlányu, gradonačelnik Takács, nakon što je pročitao popis učenika prvog razreda, u mikrofon je dodao da mu je drago što se nijedno dijete ne zove Mohamed. Dodao je da je Mohamed najčešće ime u Njemačkoj te je sugerirao da je dobro što u Oroszlányu nema djece s tim imenom na početku školske godine, prenosi Fenix.

"Kako lijepo, među prvašićima nema niti jednog Muhameda", kazao je.

Savjet gradonačelnika: Odselite se

Mnogi roditelji bili su ogorčeni. Neki su se pitali zašto se suvremena politička pitanja uvode u školsko okruženje. Drugi su podijelili pozitivne priče o liječnicima imigrantskog podrijetla koji rade u mađarskom zdravstvenom sustavu.

Takács se nije dao pokolebati kritikama.

U Facebook komentaru, odgovarajući jednom roditelju, odbacio je negodovanje rekavši da oni kojima se govor ne sviđa jednostavno ne trebaju slušati. Kasnije je pojasnio da njegov problem nije s imenom Mohamed, već s onim što, po njegovu mišljenju, predstavlja: migraciju.

Prema njegovim riječima, oni koji podržavaju migraciju trebali bi se “preseliti u migracijsku zemlju”.

Gradonačelnik Takács i dalje uživa snažnu političku podršku na lokalnoj razini. Njegova Fidesz–KDNP koalicija drži šest mjesta u gradskom vijeću, što mu daje komotnu većinu. Oporbu čini lokalna nezavisna grupa te predstavnik pokreta Mi Hazánk, koji se u parlamentu često svrstava uz Fidesz.

Teme
Karoly Takacs

