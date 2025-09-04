Sramotna izjava gradonačelnika: "Kako lijepo, među prvašićima nema niti jednog Muhameda"

Na prvi dan školske godine u malom mađarskom gradu Oroszlanyju gradonačelnik Karoly Takacs pred prvašićima je komentirao migracije.
1. rujna, na svečanosti u Osnovnoj školi Hunyadi Mátyás u Oroszlányu, gradonačelnik Takács, nakon što je pročitao popis učenika prvog razreda, u mikrofon je dodao da mu je drago što se nijedno dijete ne zove Mohamed. Dodao je da je Mohamed najčešće ime u Njemačkoj te je sugerirao da je dobro što u Oroszlányu nema djece s tim imenom na početku školske godine, prenosi Fenix.
"Kako lijepo, među prvašićima nema niti jednog Muhameda", kazao je.
Savjet gradonačelnika: Odselite se
Mnogi roditelji bili su ogorčeni. Neki su se pitali zašto se suvremena politička pitanja uvode u školsko okruženje. Drugi su podijelili pozitivne priče o liječnicima imigrantskog podrijetla koji rade u mađarskom zdravstvenom sustavu.
Takács se nije dao pokolebati kritikama.
U Facebook komentaru, odgovarajući jednom roditelju, odbacio je negodovanje rekavši da oni kojima se govor ne sviđa jednostavno ne trebaju slušati. Kasnije je pojasnio da njegov problem nije s imenom Mohamed, već s onim što, po njegovu mišljenju, predstavlja: migraciju.
Prema njegovim riječima, oni koji podržavaju migraciju trebali bi se “preseliti u migracijsku zemlju”.
Gradonačelnik Takács i dalje uživa snažnu političku podršku na lokalnoj razini. Njegova Fidesz–KDNP koalicija drži šest mjesta u gradskom vijeću, što mu daje komotnu većinu. Oporbu čini lokalna nezavisna grupa te predstavnik pokreta Mi Hazánk, koji se u parlamentu često svrstava uz Fidesz.
