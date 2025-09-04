nataša pirc musar
Slovenska predsjednica kojoj Plenković nije pljeskao: Bilo bi pristojno da je
Priznanje Palestine bila je teška, ali ispravna odluka kojom se Slovenija svrstala na pravu stranu povijesti, izjavila je slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar u razgovoru za RTL Direkt.
Na pitanje zašto se Slovenija, uz Španjolsku i Irsku, još prošle godine odlučila na priznanje Palestine, Pirc Musar odgovara kako to nije bila laka odluka.
"Puno smo razmišljali što su plusevi, a što minusi, ali mislim da je u slovenskoj politici prevladalo to da je svijetu potrebno reći što je ispravno, a što pogrešno. Ja sam sigurna da se Slovenija takvom odlukom svrstala na pravu stranu povijesti. Svaki takav korak moramo razumjeti kao korak prema smirivanju strasti i ratne situacije", pojasnila je za RTL Direkt.
Pirc Musar je izraelsku politiku nazvala genocidnom u govoru pred Europskim parlamentom, a istu je osudu ponovila i na Bledu. Novinar je primijetio da joj tada nisu zapljeskali ni njezin prethodnik Borut Pahor, ali ni hrvatski premijer Andrej Plenković.
"Iz čiste pristojnosti bi politički dužnosnici morali zapljeskati na državničke govore. S druge strane, naravno da razumijem da su politička viđenja rješavanja situacije različita", komentirala je.
Dodala je kako izjava o genocidu nije bila dio napisanog govora. "Rekla sam to iz srca, u tom trenutku, i da, bila sam prva predsjednica u Europi koja je to rekla na glas."
Smatra da je ono što Izrael radi duboko pogrešno i predstavlja teško kršenje međunarodnog prava.
Hrvatsko oklijevanje i nejedinstvo Europske unije
Upitana da prokomentira oklijevanje Hrvatske po tom pitanju, složila se s pretpostavkom da povijest, u Hrvatskom slučaju NDH, diktira neka politička stajališta.
"Ja to nastojim razumjeti, ali mi je teško gledati to nejedinstvo Europske unije, posebno kad je riječ o Izraelu i pitanju genocida u Palestini", rekla je.
Istaknula je kako je najveća slabost EU to što nije u stanju jedinstveno osuditi ponašanje Izraela, dok je osudila Hamas.
"Žalosna sam kada čujem da nije vrijeme za sankcije protiv Izraela... Zašto cijela Europa, ali i neke druge države traže i uvode sankcije protiv Rusije, koja još uvijek nije okončala rat protiv Ukrajine, gdje je tu razlika? Ali odgovor nisam dobila", kazala je, potvrđujući da se radi o dvostrukim standardima koje javnost ne prihvaća.
Osvrnula se i na migrantsku krizu, naglasivši da razvijene demokracije danas trebaju migracije zbog loše demografske slike. "Nije bilo razdoblja u ljudskoj povijesti u kojem se migracije nisu događale... Migracije su dio našeg života, multikulturalnost je ono što nas obogaćuje", poručila je.
O Melaniji Trump, motorima i kuglanju
U ležernijem dijelu razgovora, vođenom u njezinom uredu opremljenom slovenskim namještajem, prisjetila se suradnje s Melanijom Trump, koju je svojedobno odvjetnički zastupala.
"I dalje smo u kontaktu i stvarno imam vrlo, vrlo lijepe uspomene na Melaniju Trump. Mogu vam reći da tako organiziranu damu nisam srela u svom životu", otkrila je, dodavši kako vjeruje da Melanija svojom "mekoćom" pozitivno utječe na supruga Donalda.
Slovenska predsjednica otkrila je i svoje brojne hobije. Nekadašnja glavna tajnica Europske bowling federacije pohvalila se da je jednom imala 11 uzastopnih "strikeova". Osim toga, bavi se ronjenjem. Ipak, njezina velika ljubav su motori koje vozi već 40 godina.
"Sad imam Kawasakija. To je motor koji je malo niži, što je vrlo važno na motoru. To svi motoristi kažu da je važno s objema nogama stajati na zemlji", ispričala je.
Na kraju razgovora zahvalila je na prilici da se obrati hrvatskoj javnosti. "Dobro je da slušamo jedni druge, susjedi smo, trebamo biti prijatelji. Da smo susjedi, to će ostati zauvijek, a biti prijatelj, na tome treba raditi. Ali smo dobri prijatelji", zaključila je Nataša Pirc Musar.
