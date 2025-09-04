Slovenska predsjednica kojoj Plenković nije pljeskao: Bilo bi pristojno da je

"Puno smo razmišljali što su plusevi, a što minusi, ali mislim da je u slovenskoj politici prevladalo to da je svijetu potrebno reći što je ispravno, a što pogrešno. Ja sam sigurna da se Slovenija takvom odlukom svrstala na pravu stranu povijesti. Svaki takav korak moramo razumjeti kao korak prema smirivanju strasti i ratne situacije", pojasnila je za RTL Direkt.