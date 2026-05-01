Oglas

trump odbio prethodni

Iran preko Pakistana predstavio novi prijedlog za trajni kraj rata SAD-u

author
Hina
|
01. svi. 2026. 15:41
abas arakči
ATTA KENARE / AFP

Iran je predstavio novu ponudu usmjerenu na nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama kako bi se trajno okončao rat, izvijestila je u petak službena iranska novinska agencija IRNA.

Oglas

"Islamska Republika je u četvrtak navečer predala tekst svog najnovijeg prijedloga Pakistanu, posredniku u pregovorima sa Sjedinjenim Državama“, rekla je agencija, bez navođenja pojedinosti.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. travnja, nakon gotovo 40 dana izraelskih i američkih zračnih napada na Iran i uzvratnih udara Teherana u regiji, a mirovni pregovori su od tada u zastoju.

Samo je jedan krug pregovora održan 11. travnja u Pakistanu, ali nije završio uspjehom. Hormuški tjesnac Iran i dalje blokira, dok Washington održava blokadu iranskih luka.

Ranije ovog tjedna, Teheran je dao prethodnu ponudu koju je Donald Trump odbio.

Ideja Irana navodno je bila da se rasprave o nuklearnom pitanju odgode za kasniji datum, prenio je američki Axios. To je središnje pitanje za Sjedinjene Države i Izrael, koji optužuju Iran da želi razviti nuklearno oružje što je optužba koju Iran poriče.

U sklopu tekućih pregovora, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči u petak je telefonski razgovarao sa svojim kolegama iz Saudijske Arabije, Katara, Turske, Iraka i Azerbajdžana o "inicijativama Islamske Republike usmjerenim na okončanje rata", prema izjavi ministarstva.

Teme
iran mirovni pregovori nuklearno pitanje pakistan sad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ