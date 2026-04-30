Trumpa pitali koji će rat prije završiti, onaj u Iranu ili Ukrajini. Pomiješao je zemlje

Američki predsjednik Donald Trump nije mogao reći hoće li rat koji je pokrenuo protiv Irana u veljači završiti prije četverogodišnjeg ruskog rata protiv Ukrajine, čak je i pomiješao dvije zemlje.
U Bijeloj kući održana je konferencija za medije povodom NASA-ine misije Artemis II, koja je nedavno otišla najdalje u svemir od bilo kojeg čovjeka.
Govoreći o nedavnom reazgovoru kojeg je vodio s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Trump je rekao: "Govorio sam o Ukrajini i malo o Iranu. Govorio sam o nekoliko različitih tema, uglavnom o Ukrajini, i imali smo vrlo dobar razgovor. Mislim da ćemo relativno brzo pronaći rješenje", rekao je u srijedu, prenosi Independent.
Trump je rekao da bi Putin "volio biti uključen" u rješavanje iranskog posjedovanja obogaćenog urana, nešto čemu se Sjedinjene Države protive, i dodao je da je Putinu zauzvrat rekao da bi radije bio "uključen u okončanje rata s Ukrajinom".
"Ni on ne želi da imaju nuklearno oružje. Ali dugo sam razgovarao s predsjednikom Putinom. Predložio sam malo prekida vatre. I mislim da bi to mogao učiniti. Mogao bi objaviti nešto vezano uz to", rekao je Trump.
Ali, kad su ga novinari dodatno pritisnuli koji će od dva rata o kojima se raspravlja prvi završiti, predsjednik je rekao da ne zna, ali je pitanje nazvao "zanimljivim".
"Koji će rat prvi završiti? Ne znam. Možda su na sličnom rasporedu", rekao je neposredno prije nego što je pomiješao Ukrajinu s Iranom, ponavljajući svoje često korištene komentare da je Teheran "poražen".
