FOTO / Iran se oprašta od Hameneija: Milijuni se očekuju na pogrebnim povorkama

Lijes je prvi put bio izložen javnosti u četvrtak navečer pred mnoštvom uplakanih pristaša koji su se njihali u ritmu žalobne pjesme i udarali po glavi, dok su s odra u masu bacani cvjetovi. U petak je bio izložen u velikoj molitvenoj dvorani podignutoj u čast njegova prethodnika, Ruholaha Homeinija. Iranske vlasti planiraju tijekom sljedećih dana mobilizirati milijune ljudi za velike pogrebne povorke, osiguravajući besplatan prijevoz, hranu i smještaj kako bi potaknule što veći odaziv. Novi vrhovni vođa, Hameneijev sin Modžtaba Hamenei, nije se pojavio ni na jednoj novoj fotografiji otkako je ranjen u napadu u kojem je poginuo njegov otac.