tjedan dana žalovanja
FOTO / Iran se oprašta od Hameneija: Milijuni se očekuju na pogrebnim povorkama
Tisuće ožalošćenih okupile su se u subotu u velikom molitvenom kompleksu u Teheranu na početku jednotjednih pogrebnih ceremonija za vrhovnog vođu Irana Alija Hameneija.
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Obredi su započeli izvođenjem državne himne, vjerskim govorima i čitanjem odlomaka iz Kurana. Iran organizira masovne pogrebne povorke za Hameneija, čija je 37-godišnja vladavina završila u veljači nakon prvog zračnog napada u ratu koji su pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael.
Vlasti tim ceremonijama nastoje pokazati javnu odanost Islamskoj Republici, njezinu teokratskom poretku i revolucionarnim idealima, prenosi agencija Reuters. Televizijske snimke prikazale su lijes prekriven iranskom zastavom i Hameneijevim crnim turbanom. Bio je postavljen na veliku crnu platformu, zajedno s još četiri lijesa članova njegove obitelji koji su također poginuli u izraelsko-američkim napadima.
Veliko dvorište molitvenog kompleksa Imam Homeini bilo je ispunjeno ožalošćenima koji su mahali iranskim zastavama i nosili fotografije ubijenog vođe. "Smrt Americi", uzvikivali su okupljeni, izvijestila je državna televizija, nazvavši Hameneija "mučenikom". Na drugim snimkama koje su objavili državni mediji mogli su se čuti i uzvici: "Naš slogan je jedna riječ: osveta, osveta" te "Ubit ćemo onoga koji je ubio našeg imama".
Zbog visokih ljetnih temperatura, okupljene su rashlađivali raspršivači vode postavljeni na krovovima. Hameneijev lijes ostat će u kompleksu do nedjelje navečer. Nakon toga tijelo bi trebalo biti preneseno u Kom, Najaf i Karbalu, najvažnija šijitska vjerska središta u Iranu i Iraku, prije nego što u četvrtak bude pokopano u Mashadu, gradu u kojem se nalazi najsvetije iransko hodočasničko svetište.
Lijes je prvi put bio izložen javnosti u četvrtak navečer pred mnoštvom uplakanih pristaša koji su se njihali u ritmu žalobne pjesme i udarali po glavi, dok su s odra u masu bacani cvjetovi. U petak je bio izložen u velikoj molitvenoj dvorani podignutoj u čast njegova prethodnika, Ruholaha Homeinija. Iranske vlasti planiraju tijekom sljedećih dana mobilizirati milijune ljudi za velike pogrebne povorke, osiguravajući besplatan prijevoz, hranu i smještaj kako bi potaknule što veći odaziv. Novi vrhovni vođa, Hameneijev sin Modžtaba Hamenei, nije se pojavio ni na jednoj novoj fotografiji otkako je ranjen u napadu u kojem je poginuo njegov otac.
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