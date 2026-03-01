Kako je ubijen Hamenei? "Nije mogao ništa"

Američki i izraelski vojni udari na Iran gurnuli su Bliski istok u nove sukobe, budući da je Iran uzvratio raketama ne samo na Izrael, nego i na arapske zemlje Perzijskog zaljeva. Dva američka izvora i jedan dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, kazao je da je potvrda sastanka između ajatolaha i njegovih pomoćnika bio znak za početak napada.