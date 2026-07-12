IMA I STRADALIH
Iranski mediji izvještavaju o novim eksplozijama i "neprijateljskim napadima" blizu Hormuškog tjesnaca
Iranski mediji u nedjelju su izvijestili o novim eksplozijama na južnoj obali blizu Hormuškog tjesnaca, nakon vala noćnih američkih napada.
Oglas
Novinska agencija Tasnim javila je da je do detonacija došlo u lučkom gradu Bandar Abasu i nedaleko od otoka Kešma u Perzijskom zaljevu.
Prvotno nije bilo detalja o uzroku eksplozija.
Državna novinska agencija IRNA izvijestila je o "neprijateljskim napadima" u Bandar Abasu, gdje su se uzastopne eksplozije mogle čuti u nekoliko dijelova grada u nedjelju navečer.
Prema izvješćima, područja o kojima je riječ, dom su vojnim postrojenjima, a incident se istražuje.
Provladina novinska agencija Mehr izvijestila je da je šef telekomunikacija pokrajine Hormozgan ubijen u Kešmu iako prvotno nije bilo jasno kad je točno ubijen. Navodno je poslan na otok zbog popravka telekomunikacijske infrastrukture.
Mehr je naveo da su još dva djelatnika ozlijeđena.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas