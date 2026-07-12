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Iranski mediji izvještavaju o novim eksplozijama i "neprijateljskim napadima" blizu Hormuškog tjesnaca

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Hina
|
12. srp. 2026. 20:19
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REUTERS
U.S. Central Command via REUTERS

Iranski mediji u nedjelju su izvijestili o novim eksplozijama na južnoj obali blizu Hormuškog tjesnaca, nakon vala noćnih američkih napada.

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Novinska agencija Tasnim javila je da je do detonacija došlo u lučkom gradu Bandar Abasu i nedaleko od otoka Kešma u Perzijskom zaljevu.

Prvotno nije bilo detalja o uzroku eksplozija.

Državna novinska agencija IRNA izvijestila je o "neprijateljskim napadima" u Bandar Abasu, gdje su se uzastopne eksplozije mogle čuti u nekoliko dijelova grada u nedjelju navečer.

Prema izvješćima, područja o kojima je riječ, dom su vojnim postrojenjima, a incident se istražuje. 

Provladina novinska agencija Mehr izvijestila je da je šef telekomunikacija pokrajine Hormozgan ubijen u Kešmu iako prvotno nije bilo jasno kad je točno ubijen. Navodno je poslan na otok zbog popravka telekomunikacijske infrastrukture.

Mehr je naveo da su još dva djelatnika ozlijeđena.

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