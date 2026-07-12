ŠTO ĆE REĆI MILANOVIĆ?
Euronews: Na paradi u Parizu će sudjelovati i hrvatski zrakoplovi
Francuska će u ponedjeljak biti domaćin sastanka čelnika tzv. Koalicije voljnih, na kojem će se u Parizu okupiti najmanje 25 šefova država i vlada kako bi razgovarali o daljnjoj potpori Ukrajini. Sastanak će se održati uoči tradicionalne vojne parade povodom Dana Bastille, koja se obilježava 14. srpnja.
Koalicija je osnovana u Parizu, a zajednički je predvode Francuska i Ujedinjena Kraljevina. Danas okuplja 37 država koje sudjeluju na sastancima uživo i putem videoveze. Na sastanku u ponedjeljak prvi će put sudjelovati i dvije nove članice – Moldavija i Sjeverna Makedonija.
Saveznici će se sastati u kompleksu Hôtel des Invalides, gdje će, prema priopćenju francuskog predsjedništva, nastojati dodatno ojačati jedinstvo i suradnju u potpori Ukrajini. Francuska pritom podsjeća da su čelnici skupine G7 na nedavnom sastanku u Évianu, kao i saveznici na NATO-ovu summitu u Ankari, ponovno potvrdili potporu Kijevu, uključujući obvezu da će Ukrajini tijekom 2026. isporučiti 70 milijardi eura vojne pomoći.
Što je cilj okupljanja?
Cilj sastanka je pokazati da zapadni saveznici ne odustaju od potpore Ukrajini te da Moskva ne može računati na "zamor od rata", rekao je jedan od savjetnika francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
Među glavnim temama bit će jačanje suradnje u području protuzračne obrane, uključujući nedavno najavljenu američku licenciranu proizvodnju projektila Patriot u Ukrajini. Razgovarat će se i o uspostavi sustava za obranu od balističkih projektila, javlja Euronews.
Francusko predsjedništvo navodi i da su planovi za raspoređivanje multinacionalnih snaga, koje bi u slučaju eventualnog prekida vatre bile smještene dalje od bojišnice, već pripremljeni. Ipak, ističe se da su ti planovi podložni izmjenama jer je završetak rata i dalje neizvjestan.
Sigurnosna jamstva za Ukrajinu, osim moguće prisutnosti međunarodnih snaga, temeljila bi se na pravno obvezujućim bilateralnim sporazumima te na sudjelovanju Sjedinjenih Američkih Država u nadzoru eventualnog primirja.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao bi boraviti u Parizu i u ponedjeljak i u utorak.
Hrvatski zrakoplovi na paradi za Dan Bastille
Sastanak će biti održan uoči tradicionalne vojne parade povodom Dana Bastille. Iz Elizejske palače najavili su da će ovogodišnja parada okupiti gotovo 6.800 pripadnika oružanih snaga, što je oko 15 posto više nego prošle godine. U odnosu na prošlogodišnje izdanje sudjelovat će i 30 posto više vojnih vozila i zrakoplova.
Na čelu povorke očekuje se gotovo 500 vojnika iz zemalja članica Koalicije voljnih.
U zračnom dijelu programa nastupit će i akrobatska skupina Patrouille de France, uz dva borbena zrakoplova Mirage u kojima će letjeti ukrajinski kopiloti obučeni u Francuskoj.
U preletu će sudjelovati i vojni zrakoplovi Njemačke, Ujedinjene Kraljevine, Hrvatske, Danske, Španjolske, Grčke, Italije, Norveške, Poljske i Švedske, javlja Euronews.
Milanović zabranio sudjelovanje Hrvatske vojske
Informacija o sudjelovanju hrvatskih zrakoplova na paradi u Parizu nije dosad bila poznata našoj javnosti. Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović zabranio je sudjelovanje pripadnika Hrvatske vojske na tom događaju, konkretno počasno-zaštitne bojne. No, premijer Andrej Plenković odlučio je da će Hrvatsku predstavljati pripadnici specijalne policije.
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