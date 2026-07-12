Euronews: Na paradi u Parizu će sudjelovati i hrvatski zrakoplovi

Saveznici će se sastati u kompleksu Hôtel des Invalides, gdje će, prema priopćenju francuskog predsjedništva, nastojati dodatno ojačati jedinstvo i suradnju u potpori Ukrajini. Francuska pritom podsjeća da su čelnici skupine G7 na nedavnom sastanku u Évianu, kao i saveznici na NATO-ovu summitu u Ankari, ponovno potvrdili potporu Kijevu, uključujući obvezu da će Ukrajini tijekom 2026. isporučiti 70 milijardi eura vojne pomoći.