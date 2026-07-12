SAD pokrenuo napade na Iran, Revolucionarna garda uzvratila: Ponovno zatvoren Hormuški tjesnac

Ubrzo nakon toga, Iranska revolucionarna garda izjavila je da je uništila zapovjedni i kontrolni centar i hangare za dronove u bazi u američkom savezniku Jordanu. Ujedinjeni Arapski Emirati izjavili su da su njihovi sustavi protuzračne obrane napadali rakete i dronove iz Irana, Katar je rekao da je presreo raketni napad dok su se u Bahreinu oglasile sirene za upozorenje, a u Dohi su se čule eksplozije.