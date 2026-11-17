zračna baza Isa
Iran izveo napad na Bahrein, IRGC: "Gađali smo američki radar"
Napad dronovima u Bahreinu je osujećen, izvijestila je državna televizija te zaljevske zemlje, nakon što je iranska Revolucionarna garda (IRGC) pokrenula napad.
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IRGC je u utorak priopćio da je izveo napad dronovima na američki radarski sustav u zračnoj bazi Isa u Bahreinu, prenosi Al Jazeera.
Prema priopćenju koje je prenijela iranska državna televizija IRIB, Revolucionarna garda navela je da je napad izveden „u sklopu nastojanja da se suprotstavi neprijateljskim aktivnostima američkih snaga u regiji”.
Riječ je o posljednjem u nizu napada na američke radarske sustave u Bahreinu za koje je Iran posljednjih dana preuzeo odgovornost.
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