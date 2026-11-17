„Sjećam se kako sam gledao oligarhe koji su hodali uokolo kao da je sve njihovo, krajnje arogantne i samouvjerene pojedince. A onda bi se pojavio Putin i bilo je nevjerojatno vidjeti kako se ti navodni alfa-mužjaci na steroidima pretvaraju u potpuno podređene, gotovo očajne školarce”, rekao je Browder za BBC.