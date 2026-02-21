Iranski studenti organizirali prve prosvjede nakon smrtonosnog gušenja nemira

Studenti na nekoliko sveučilišta u Iranu organizirali su protuvladine prosvjede – prve takve skupove u ovom opsegu od prošlomjesečnog smrtonosnog obračuna vlasti s demonstrantima.
BBC je verificirao snimke studenata koji marširaju na Tehnološkom sveučilištu Sharif u glavnom gradu Teheranu na početku novog semestra u subotu. Sličan skup navodno je održan i u sjeveroistočnom gradu Mašhadu.
Prosvjednici su odavali počast tisućama ubijenih tijekom gušenja masovnih prosvjeda diljem zemlje.
SAD pojačava svoju vojnu prisutnost u blizini Irana, a predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra ograničeni vojni udar.
SAD i njihovi europski saveznici sumnjaju da Iran napreduje prema razvoju nuklearnog oružja, što Iran stalno negira.
Američki i iranski dužnosnici sastali su se u utorak u Švicarskoj te su izjavili da je postignut napredak u pregovorima usmjerenima na ograničavanje iranskog nuklearnog programa.
No unatoč navodnom napretku, Trump je nakon sastanka rekao da će svijet „u sljedećih, vjerojatno, 10 dana“ doznati hoće li biti postignut sporazum s Iranom ili će SAD poduzeti vojnu akciju.
Američki predsjednik ranije je podržavao prosvjednike – u jednom trenutku činilo se da ih ohrabruje porukom da je „pomoć na putu“.
Snimke koje je BBC verificirao prikazuju stotine prosvjednika kako mirno marširaju i uzvikuju parole na ulici u blizini Tehnološkog sveučilišta Sharif u subotu.
Studenti su također pozivali na nove prosvjede u nedjelju.
Pojavile su se i neverificirane snimke koje navodno prikazuju mirni prosvjed sjedenjem na Sveučilištu Beheshti u glavnom gradu.
Kasnije tijekom dana prijavljeni su i veći prosvjedi na drugim lokacijama.
Neverificirani videozapisi objavljeni na internetu također prikazuju sukobe između provladinih i protuvladinih skupina na jednom sveučilištu u Teheranu.
Zasad nije jasno jesu li neki prosvjednici uhićeni.
Krajem siječnja, američka organizacija Human Rights Activists News Agency (Hrana) objavila je da je potvrdila smrt najmanje 6.159 osoba od početka nemira, uključujući 5.804 prosvjednika, 92 djece i 214 osoba povezanih s vladom.
Hrana je također navela da istražuje još 17.000 prijavljenih smrtnih slučajeva.
Iranske vlasti su krajem prošlog mjeseca priopćile da je ubijeno više od 3.100 ljudi – ali da su većina bili pripadnici sigurnosnih snaga ili prolaznici koje su napali „izgrednici“.
Subotnji prosvjedi dolaze u trenutku kada se iranske vlasti pripremaju za mogući rat sa SAD-om.
Oporba u egzilu odlučno poziva predsjednika Trumpa da ispuni svoje prijetnje i izvede napad, nadajući se brzom padu sadašnje tvrde vlasti.
No druge oporbene skupine protive se vanjskoj intervenciji.
Suprotstavljene strane vode i kampanje dezinformiranja na društvenim mrežama, nastojeći pojačati svoje suprotstavljene narative o tome što iranski narod zapravo želi.
