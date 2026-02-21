Hoće li Trump povući najteži potez otkad je predsjednik?

No iz dana u dan, nakon što dosadašnji diplomatski pokušaji nisu donijeli proboj, Trump se sve više približava sudbonosnoj odluci. Vojska je izvijestila Bijelu kuću da bi mogla biti spremna za napad već tijekom vikenda, nakon gomilanja zračnih i pomorskih snaga. Jedan izvor navodi da je predsjednik privatno iznosio argumente i za i protiv akcije te se savjetovao s bliskim suradnicima i saveznicima.