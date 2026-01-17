Iranu poništen poziv za minhensku sigurnosnu konferenciju: "Ne bi bilo primjereno"

Ranije u petak, glasnogovornik njemačkog Ministarstva vanjskih poslova upitan je o izvješćima da je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči pozvan na minhensku sigurnosnu konferenciju: "S obzirom na krvavi obračun s prosvjednicima, ne vjerujemo da bi njegovo sudjelovanje bilo primjereno", odgovorio je.