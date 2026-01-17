Oglas

pravo na samoodređenje

Milanović o Grenlandu: Isključivo ovakav model prihvatljivo je rješenje

author
N1 Info
|
17. sij. 2026. 16:02
11.12.2025., Zagreb - Svecano obiljezavanje 34. obljetnice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva odrzalo se u vojarni Pukovnik Marko Zivkovic na Pleso. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

O aktualnoj političkoj i vojnoj situaciji vezanoj uz Grenland oglasio se i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović priopćenjem koje prenosimo u cijelosti.

„S obzirom na aktualne političke pa čak i vojne pretenzije prema Grenlandu, autonomnom dijelu Kraljevine Danske, ističem kako o Grenlandu i njegovoj budućnosti može odlučivati isključivo grenlandski narod u skladu s pravom na samoodređenje koje mu daju zakoni Kraljevine Danske. Ne postoji ni jedan sigurnosni razlog koji može biti iznad tog prava naroda Grenlanda."

"Uvjeren sam kako se sve zabrinutosti vezane uz sigurnost, o kojima se govori u zadnje vrijeme, mogu i moraju riješiti kroz dijalog i suradnju Danske i Grenlanda s SAD-om te u okviru Sjevernoatlantskog saveza čije su ravnopravne članice obje države. Pitanja sigurnosti nisu ni na koji način povezana s međunarodnopravnim položajem Grenlanda. O tome svjedoči i situacija iz vremena “Hladnog rata” kada su SAD uspješno štitile svoje nacionalne interese i branile svoju i sigurnost cijelog NATO-a tako što su, u dogovoru s danskim vlastima, stacionirale svoju vojsku na Grenlandu. Isključivo takav model, dakle dogovor Danske i SAD-a uz poštivanje volje naroda Grenlanda, prihvatljivo je rješenje ove situacije”, stoji u priopćenju predsjednika Milanovića.

Teme
NATO danska grenland zoran milanović

