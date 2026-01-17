"Uvjeren sam kako se sve zabrinutosti vezane uz sigurnost, o kojima se govori u zadnje vrijeme, mogu i moraju riješiti kroz dijalog i suradnju Danske i Grenlanda s SAD-om te u okviru Sjevernoatlantskog saveza čije su ravnopravne članice obje države. Pitanja sigurnosti nisu ni na koji način povezana s međunarodnopravnim položajem Grenlanda. O tome svjedoči i situacija iz vremena “Hladnog rata” kada su SAD uspješno štitile svoje nacionalne interese i branile svoju i sigurnost cijelog NATO-a tako što su, u dogovoru s danskim vlastima, stacionirale svoju vojsku na Grenlandu. Isključivo takav model, dakle dogovor Danske i SAD-a uz poštivanje volje naroda Grenlanda, prihvatljivo je rješenje ove situacije”, stoji u priopćenju predsjednika Milanovića.