Bivši Trumpov strateg: "Kanada je sljedeća Ukrajina"

„Donroe doktrina” proširuje taj ideal kako bi se ljubomorno branila cijela zapadna hemisfera od rastućeg utjecaja Rusije i Kine. „S ‘Donroe doktrinom’ predsjednik Trump oživljava načelo koje je bilo temelj američke vanjske politike gotovo cijelu našu povijest, osim posljednjih 30 godina: Sjedinjene Države imaju i pravo i dužnost osigurati vlastitu hemisferu”, rekao je senator Eric Schmitt iz Missourija za Daily Mail. „Pod predsjednikom Trumpom Amerika se ponaša kao supersila kakva jest — više se ne ispričavamo zbog provođenja politika koje našu zemlju čine sigurnijom, snažnijom i prosperitetnijom.”