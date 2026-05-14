Trump i Xi slažu se oko Hormuškog tjesnaca

Američki predsjednik Donald Trump i njegov kineski kolega Xi Jinping u četvrtak su se u Pekingu složili da Hormuški tjesnac mora „ostati otvoren”, priopćila je Bijela kuća.
Oglas
„Obje strane suglasne su da Hormuški tjesnac mora ostati otvoren kako bi se zajamčio slobodan protok energenata”, navodi se u priopćenju Bijele kuće.
U njemu se tvrdi da je Xi Jinping izrazio interes za povećanjem kupovine američke nafte kako bi smanjio ovisnost Kine o uvozu koji prolazi kroz Hormuški tjesnac. Kineska strana u svojim izvješćima ne spominju takav interes, prenosi France Presse.
Bijela kuća je susret predsjednika nazvala "dobrim", ne spominjući pitanje Tajvana u izvješću o razgovorima. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova pak piše da je Xi upozorio Donalda Trumpa na prijetnju „sukoba” između Kine i SAD-a ako Washington, glavni podupiratelj otoka koji Peking smatra svojim teritorijem, krivo postupi po tom pitanju.
Iz Bijele kuće su naglasili da je Xi izrazio protivljenje Kine „militarizaciji” Hormuškog tjesnaca i uvođenju naplate prolaza. Kina, saveznica Irana, opetovano poziva na slobodnu plovidbu tim tjesnacem kroz koji prolazi velik dio njezinog uvoza nafte.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas