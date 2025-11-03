Vishwashkumar Ramesh
Ispovijest putnika koji je jedini preživio zrakoplovnu nesreću u Indiji: "Svaki dan je bolan"
Vishwashkumar Ramesh, jedini putnik koji je preživio pad zrakoplova Air India, fizički je i psihički "slomljen" manje od pola godine nakon tragedije.
U nesreći je izgubio brata, ostao bez prihoda, a, kako kaže, više se ne može ni razgovarati sa svojim sinom. Nema institucionalnu podršku, niti je primio odgovarajuću pomoć od zrakoplovne kompanije Air India, koja je pod istragom.
Nesreća zrakoplova Air India
Vishwashkumar Ramesh preživio je zrakoplovnu nesreću Air Indije 12. lipnja ove godine. U tragediji je poginulo 260 ljudi – 241 putnik i član posade na letu te 19 osoba na tlu. Zrakoplov, koji je letio prema londonskoj zračnoj luci Gatwick, srušio se nekoliko trenutaka nakon polijetanja iz Ahmedabada. Prema radarima, uspio se uzdići samo 190 metara prije nego što se srušio i udario u zgradu bolnice i medicinskog fakulteta B. J. Medical College.
„Svuda oko mene bila su tijela“, izjavio je Ramesh za indijski kanal DD India. Sjedio je na sjedalu 11A, pored izlaza za nuždu, kroz koja je uspio pobjeći. Po dolasku u bolnicu odmah je molio pomoć u potrazi za bratom, no njegov mlađi brat Ajajkumar, koji je sjedio u drugom redu, nije preživio.
„Dogodio se čudo. Ja sam jedini preživjeli. Još uvijek ne mogu vjerovati, to je čudo“, rekao je.
Bez novca i podrške
Šest mjeseci nakon nesreće, 40-godišnji Ramesh rekao je za Sky News da ga je trauma potpuno slomila. Dane provodi zatvoren u sobi, bez volje za bilo što: „Samo mislim na brata, on mi je bio sve. Psihički patim, svaka noć i svaki dan su bolni.“
Unatoč boli, odlučio je javno progovoriti kako bi izvršio pritisak na Air India da preuzme odgovornost i pomogne njegovoj obitelji. Rameš boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a) i ne može komunicirati ni sa suprugom ni s četverogodišnjim sinom Divangom.
Još uvijek trpi i fizičke posljedice: ima jake bolove u koljenu, ramenu i leđima, te opekline na lijevoj ruci. U svakodnevnim poslovima, pa i pri tuširanju, mora mu pomagati supruga.
Predstavnici njegove lokalne zajednice u Leicesteru, Sanjiv Patel i Radd Seiger, navode da je popis potreba njegove obitelji „beskrajno dug“, a najveći problem je financijska nestabilnost. Rameš je uložio sve u otvaranje ribarskog poduzeća u Indiji, koje je nakon nesreće propalo – obitelj sada nema prihoda.
Minimalna odšteta i izgubljena socijalna pomoć
Air India ponudila mu je jednokratnu isplatu od 24.500 eura, koju je prihvatio, no Seiger tvrdi da taj iznos „ni približno ne pokriva troškove života ni liječenja“. Obitelj više nema prihode, a nakon duljeg boravka u inozemstvu, britanske su im vlasti ukinule socijalnu pomoć. Ramesh ni po povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo nije primio odgovarajuću medicinsku skrb.
Preliminarno izvješće i istraga
Prema preliminarnom izvješću indijskog Ureda za istrage zrakoplovnih nesreća, do pada je došlo jer je dovod goriva u motore prekinut nekoliko sekundi nakon polijetanja. Sigurnosne kamere zabilježile su da se odmah aktivirala manja vjetroturbina, koja u slučaju otkaza motora služi kao glavni izvor energije.
Izvješće oslobađa Boeing i GE Aerospace bilo kakve odgovornosti, no Air India i njezin vlasnik, konglomerat Tata Group, suočavaju se s ozbiljnim kritikama i istragama.
Europska agencija za sigurnost zračnog prometa otvorila je istragu protiv niskotarifne podružnice Air Indije, koju se sumnjiči da nije zamijenila neispravne dijelove motora i da je čak krivotvorila dokumentaciju.
Indijska agencija, pak, upozorila je kompaniju zbog kašnjenja u sigurnosnim pregledima evakuacijskih tobogana i ozbiljnih kršenja radnih propisa pilota.
