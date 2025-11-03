Ispovijest putnika koji je jedini preživio zrakoplovnu nesreću u Indiji: "Svaki dan je bolan"

„Svuda oko mene bila su tijela“, izjavio je Ramesh za indijski kanal DD India. Sjedio je na sjedalu 11A, pored izlaza za nuždu, kroz koja je uspio pobjeći. Po dolasku u bolnicu odmah je molio pomoć u potrazi za bratom, no njegov mlađi brat Ajajkumar, koji je sjedio u drugom redu, nije preživio.