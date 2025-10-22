Oglas

24-godišnjak

Pronađen muškarac koji je ispaljivao signalne rakete prilikom slijetanja zrakoplova

Hina
22. lis. 2025. 14:42
20.06.2021., Kastel Stafilic - Zracna luka Split Kastela. Splitska Zracna Luka 3. vikend mjeseca lipnja imala je 100 zrakoplova u dolasku i odlasku te je kroz zgradu Zracne Luke Split proslo 15 000 putnika.
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Splitska policija pronašla je 24-godišnjeg muškarca koji je u subotu i nedjelju ispalio iz smjera Trogira u zrak dvije signalne rakete u vrijeme slijetanja zrakoplova u splitsku zračnu luku te ga je kazneno prijavila zbog dovođenja u opasnost života i imovine.

Mladić je osumnjičen da je 18. i 19. listopada ispalio po jednu signalnu raketu dok su u blizini prolazili zrakoplovi koji su bili u slijetanju. Terete ga da je doveo u opasnost živote i imovinu općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Nakon zaprimljene dojave o ispaljenoj signalnoj raketi, u razgovoru s pilotima nije bilo moguće utvrditi točnu lokaciju mjesta s kojeg su rakete ispaljene pa je policija pregledala snimke većeg broja nadzornih kamera na širem trogirskom području koje su zabilježile putanju signalne rakete.

Detaljnom analizom utvrđeno je mjesto na području Trogira s kojeg su rakete ispaljene, izvijestila je policija koja je na tom mjestu pronašla dijelove korištenog pirotehničkog sredstva tih ih uputila na vještačenje.

Osumnjičeni je pronađen i doveden u službene policijske prostorije te je nakon ispitivanja pušten.

Slučaj je prijavljen Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. "Događaj je prijavljen sukladno propisima koji reguliraju prijavu događaja o ugrožavanju sigurnosti zračnog prometa", rekao je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.

Teme
Split policija zračna luka

