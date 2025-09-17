Oglas

Povjesničar na N1

Ivo Goldstein: Samo sud može odlučivati je li Izrael počinio genocid ili nije. UN-ova komisija je selektivna

author
N1 Hrvatska
|
17. ruj. 2025. 10:18

Povjesničar Ivo Goldstein bio je gost Novog dana kod našeg Ivana Hrstića s kojim je razgovarao o situaciji u Gazi i Izraelu.

Oglas

"UN-ova komisija koja je optužila Izrael za genocid, nema nikakav mandat. Ako će se odlučivati negdje je li Izrael počinio genocid ili nije, onda je to samo sud. Ima niz argumenata, moglo bi se debatirati o tome.", kaže Goldstein na početku razgovora.

"Genocid je Jasenovac"

"Treba početi sa 7. listopadom 2023. kada je Hamas kao teroristička skupina upala u Izrael i selektivno ubijala, ne samo vojnike, nego žene, djecu, mlade koji su bili na festivalu. Genocid je Jasenovac, nisam čuo da su jasenovački logoraši raketirali hrvatska sela, uzeli taoce i onda su ustaše počeli to što su radili. Priča o genocidu je vrlo kompleksna. UN-ova komisija je selektivna. Je li UN-ova komisija donijela presudu o građanskom ratu u Kongu, o sirijskom građanskom ratu", dodao je.

Povjesničar dalje navodi kako je Hamas u Gazi stvorio obranu iz civilnih objekata: "Ratno pravo kaže da vojska ne smije pucati na civilne objekte, ali isto tako da se vojska ne smije braniti iz tih institucija, što je Hamas sustavno radio."

Cijeli razgovor pogledajte u priloženom videu.

Teme
Gaza Genocid u Gazi Hamas Ivo Goldstein Izrael Palestina UN

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ