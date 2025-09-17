"Treba početi sa 7. listopadom 2023. kada je Hamas kao teroristička skupina upala u Izrael i selektivno ubijala, ne samo vojnike, nego žene, djecu, mlade koji su bili na festivalu. Genocid je Jasenovac, nisam čuo da su jasenovački logoraši raketirali hrvatska sela, uzeli taoce i onda su ustaše počeli to što su radili. Priča o genocidu je vrlo kompleksna. UN-ova komisija je selektivna. Je li UN-ova komisija donijela presudu o građanskom ratu u Kongu, o sirijskom građanskom ratu", dodao je.