Oglas

31,9 posto

Izbore u Hong Kongu obilježila niska izlaznost

author
Hina
|
07. pro. 2025. 22:26
The first ballot box is delivered to the counting station after polls closed in the Legislative Council elections in Hong Kong, China, on December 7, 2025. (Photo by )
Leung Man Hei / AFP

Manje od jedne trećine građana Hong Konga iskazalo je povjerenje u lokalnu demokraciju na izborima u nedjelju, gotovo dva tjedna otkako je regiju potresao smrtonosni požar u kojem su poginuli deseci ljudi u sedam stambenih nebodera.

Oglas

Službeni podaci nakon zatvaranja biračkih mjesta pokazali su da je samo 31,9 posto građana, odnosno oko 1,3 milijuna registriranih birača, glasalo za novi parlament. Konačni rezultat  još nije bio dostupan nakon ponoći po lokalnom vremenu.

Parlament Hong Konga, Zakonodavno vijeće, nije u potpunosti slobodno birano a prodemokratski kandidati ovaj put nisu sudjelovali. Kako bi bili uvršteni na glasački listić, kandidati moraju iskazati lojalnost Kini.

Stanovnici izravno biraju 20 od 90 zastupnika. Četrdeset bira odbor političara lojalnih Pekingu i predstavnika poslovnog i društvenog sektora, a preostalih 30 biraju predstavnici industrije.

Od 1. srpnja 1997. Hong Kong, bivša britanska kolonija, ponovno je pripala Kini, ali se njime upravlja prema načelu "jedna zemlja, dva sustava".

Zbog požara u sedam stambenih nebodera 26. studenog u kojem je poginulo 159 ljudi bilo je poziva za odgodu izbora, no glavni izvršni upravitelj Hong Konga John Lee zadržao je datum.

Promatrači su očekivali da će u financijskom središtu od oko 7,5 milijuna stanovnika izaći samo mali dio od 4,13 milijuna registriranih birača. Posljednja izlaznost 2021. godine, od 30,2%, bila je najniža otkako je Britanija vratila bivšu koloniju Kini.

Teme
Honkg Kong Kina Zakonodavno vijeće

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ