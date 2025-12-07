Hong Kong bira nove zastupnike u ozračju velikog požara

REUTERS/Tyrone Siu

Hong Kong je u nedjelju otvorio birališta za novi saziv parlamenta na kojima se mogu kandidirati samo "domoljubi", prema pekinškim pravilima, a napori vlasti da poveća izlaznost zasjenjeni najsmrtonosnijim požarom u gradu u nekoliko desetljeća.

Podijeli

Oglas

Peking je 2021. godine izmijenio izborni sustav Hong Konga nakon masovnih prodemokratskih prosvjeda s elementima nasilja, ali na prvim izborima od uvođenja novih pravila izlaznost je bila rekordno niska, samo 30 posto.

Izlaznost birača neposredno prije podneva u nedjelju iznosila je 10,33 posto, dok je usporediva brojka na prošlim izborima bila 9,35 posto.

Čelnik Hong Konga John Lee ponovno je pozvao javnost da izađe na birališta.

"(Vaš) glas predstavlja glas koji potiče reforme i glas za zaštitu onih pogođenih katastrofom", poručio je Lee pred novinarima nakon što je glasao.

Politička kampanja naglo je prekinuta nakon što je požar krajem studenog progutao stambene blokove kompleksa Wang Fuk na sjeveru Hong Konga, i odnio živote najmanje 159 ljudi.

Poon, žena čiji je dom izgorio, rekla je da požar mora biti "temeljito istražen", dodajući da vjeruje da je vlast brzo reagirala.

"Tko god je kriv, mora biti odgovoran", rekla je Poon za AFP ispred biračkog mjesta najbližeg izgorjelim zgradama.

Rekla je da bi sljedeća skupina zastupnika "trebala nadzirati upravu".

Gradska uprava će na prvom sastanku novog Zakonodavnog vijeća predložiti zakon, kada će se raspravljati o naporima za pomoć i obnovu.

Do srijede navečer policija je uhitila 15 osoba iz raznih građevinskih tvrtki zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja.

Policija je također navodno uhitila najmanje tri osobe zbog poticanja na pobunu nakon požara, uključujući 24-godišnjeg studenta Milesa Kwana koji je dijelio letke pozivajući na odgovornost vlade.

AFP je kasnije vidio Kwana kako napušta policijsku postaju.

Izbore za zakonodavna tijela u Hong Kongu nekada su karakterizirali žestoki sukobi između pro-pekinških i pro-demokratskih tabora, pri čemu su ovi drugi često osvajali oko 60 posto glasova naroda.

No nakon prodemokratskih prosvjeda 2020. godine Peking je uveo sveobuhvatan zakon o nacionalnoj sigurnosti.

Peking je 2021. godine izmijenio izborni sustav Hong Konga kako bi osigurao da samo "domoljubi" mogu obnašati dužnost te je smanjio broj izravno izabranih mjesta.

Neki prodemokratski zastupnici su zatvoreni, dok su drugi dali ostavke ili pobjegli iz Hong Konga.

Utrka će ponovno biti bez dvije najveće prodemokratske stranke: Građanske stranke raspuštene 2023. i Demokratske stranke, koja se osipa.

Hong Kong je posebna upravna regija Narodne Republike Kine, a vodi se po načelu 'jedna zemlja, dva sustava'.