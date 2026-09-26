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TEŠKE RIJEČI

Zelenski: Putin uvijek nađe neki jadan izgovor za nastavak rata i izbjegavanje pregovora

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N1 Info
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26. ruj. 2026. 21:57
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Volodimir Zelenski
AFP / TETIANA DZHAFAROVA

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da Rusija zasad ne pokazuje namjeru zaustaviti rat u Ukrajini. U objavi na društvenoj mreži X optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da neprestano pronalazi nove razloge za izbjegavanje pregovora i nastavak sukoba.

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"Očito je da Rusi, barem zasad, ne planiraju zaustaviti rat. Putin uvijek nađe neki jadan izgovor - da se ne sastane, da ne održi trilateralni sastanak, da ne razgovara, da ne završi sukob, da ne prestane s ubijanjem", napisao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik tvrdi da se takav obrazac ponavlja već godinama te da su toga svjesni i međunarodni partneri Kijeva.

"On samo traži izgovore kako bi nastavio ratovati. Uvijek je to ista priča", dodao je.

"SAD dijeli naš pogled na situaciju"

Zelenski je ustvrdio da Sjedinjene Američke Države na situaciju gledaju jednako kao Ukrajina te da je to pokazao i njegov nedavni sastanak s američkim predsjednikom.

Prema njegovim riječima, cilj je stvoriti okolnosti u kojima će Moskva imati razlog preusmjeriti novac s rata na druge potrebe.

"Rusija mora stvoriti želju da novac troši na nešto drugo, a ne na smrt – moraju napokon poželjeti kraj ovog rata. Na tome radimo zajedno s Amerikom, Europom, Kanadom, Japanom i mnogim drugima diljem svijeta koji pomažu Ukrajini", poručio je Zelenski.

Najavio intenzivnije diplomatske aktivnosti

Ukrajinski predsjednik najavio je i pojačane diplomatske aktivnosti tijekom sljedećih dana i listopada, čiji bi cilj trebao biti promijeniti trenutačnu situaciju.

"U nadolazećim danima i tijekom cijelog listopada bit će puno diplomatskih aktivnosti kako bismo promijenili situaciju", napisao je.

Zelenski smatra i da postojeće instrumente pritiska na Moskvu treba dodatno ojačati.

"Zakon Lindseyja Grahama i ostali mehanizmi pritiska moraju djelovati još snažnije", zaključio je Zelenski.

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Teme
rusija ukrajina vladimir putin volodimir zelenski

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