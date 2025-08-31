Izrael bombardirao predgrađa Gaze, Netanyahu saziva sigurnosni kabinet

„Ljudi koji imaju rođake na jugu otišli su da ostanu s njima. Drugi, uključujući i mene, nisu pronašli mjesto jer su Deir Al-Balah i Mawasi prenapučeni“, rekla je Ghada, majka petero djece iz gradske četvrti Sabra. Oko polovice od preko 2 milijuna stanovnika enklave trenutno je u gradu Gazi. Procjenjuje se da je nekoliko tisuća napustilo grad i krenulo u središnja i južna područja enklave, prema lokalnim izvorima.