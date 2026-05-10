Izrael deportirao dvojicu aktivista pritvorenih zbog humanitarne flotile za Gazu

REUTERS/Amir Cohen

Izrael je u nedjelju deportirao dvojicu aktivista, Saifa Abu Kesheka, španjolskog državljanina, i Brazilca Thiaga Avilu, nakon što ih je u međunarodnim vodamauhitio na flotili koja je plovila prema Gazi, priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

Podijeli

Oglas

Aktivisti su dio druge Globalne flotile Sumud, koja je krenula iz Španjolske 12. travnja kako bi pokušala probiti izraelsku blokadu Gaze dostavljanjem pomoći enklavi.

Izraelske vlasti su ih uhitile 29. travnja i dovele u Izrael.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je Abu Keshek osumnjičen za povezanost s terorističkom organizacijom, a Avila za ilegalnu aktivnost.

Obojica su negirala optužbe, rekavši da su bili na humanitarnoj misiji za civilno stanovništvo Gaze i da je njihovo uhićenje u međunarodnim vodama bilo nezakonito.

Gazom upravlja palestinska militantna skupina Hamas, koju su Izrael i veći dio Zapada označili kao terorističku skupinu.

Napad Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. započeo je rat u Gazi koji je ostavio veći dio stanovništva enklave bez doma i ovisnim o pomoći, za koju humanitarne agencije kažu da stiže presporo.