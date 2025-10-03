FOTO / Stotine tisuća Talijana na ulicama u općem štrajku zbog flotile za Gazu

Stotine tisuća Talijana izašle su na ulice širom zemlje u petak, u sklopu cjelodnevnog općeg štrajka koji su sazvali sindikati u znak podrške flotili koja je nosila pomoć za Gazu a čije je brodove presreo Izrael ovaj tjedan.
Autoceste ili obilaznice blokirali su prosvjednici oko nekoliko gradova, uključujući Rim, Milano, Bolognu i Trento, a policija je ispalila suzavac kod Milana kako bi rastjerala prosvjednike koji su bacali kamenje.
Štrajk je uzrokovao kašnjenja i otkazivanja diljem talijanske željezničke mreže, s nekim poremećajima rasporeda u zračnim lukama. Linije podzemne željeznice nastavile su prometovati i u Rimu i u Milanu. Luka Livorno zatvorena je zbog prosvjeda.
Prosvjedi u više gradova
Oko 300.000 ljudi sudjelovalo je u prosvjedu u Rimu, prema riječima organizatora. Procijenili su da se okupilo više od 100.000 ljudi u Milanu, 50.000 u Napulju, 25.000 u Veneciji i ukupno 150.000 u raznim gradovima na Siciliji.
L’Italia s’è desta #BlocchiamoTutto pic.twitter.com/8cheRjkXEN— M49 (@M49liberorso) October 2, 2025
Talijanska desničarska vlada kritizirala je štrajk, a premijerka Giorgia Meloni sugerirala je da je izostanak ljudi s posla za Gazu samo izgovor za dulji vikend odmora.
Izrael presreo posljednji brod u flotili
Propalestinski prosvjedi trebali su se nastaviti u subotu masovnim skupom u Rimu, čime bi se okončali višednevni prosvjedi koji su ponekad postali nasilni i izazvali sukobe s policijom.
Prosvjedi dolaze nakon što je izraelska mornarica presrela u petak posljednji brod Globalne flotile Sumud (GFS) koja je pokušala doploviti do Pojasa Gaze s humanitarnom pomoći, rekli su aktivisti.
"Marinette, posljednji preostali brod GSF-a, presretnut je u 10.29 sati po lokalnom vremenu, otprilike 42,5 nautičkih milja od Gaze", rekli su organizatori flotile.
Više od 2 milijuna ljudi u 100 talijanskih gradova
"Današnja mobilizacija bila je uspješna: više od 2 milijuna ljudi izašlo je na ulice i sudjelovalo u povorkama koje su se održale u više od 100 talijanskih gradova tijekom općeg nacionalnog štrajka u obranu Flotille, ustavnih vrijednosti, kako bi se zaustavio genocid i u znak potpore stanovništvu Gaze. U Rimu je 300 tisuća ljudi prošetalo ulicama glavnog grada“, objavila je nacionalna sindikalna središnjica u Italiji Cgil u priopćenju, prenosi RAI.
"Noi siamo gli anticorpi della democrazia e lo stiamo dimostrando anche oggi, in queste strade, in questa Italia, in tutto il mondo, prendendo a modello la resistenza Palestinese"— Fanpage.it (@fanpage) October 3, 2025
Le piazze italiane si riempiono per la #Flotilla#scioperogenerale #gaza #3ottobre pic.twitter.com/OerQJdCCFL
Dan je, naglašava se u priopćenju sindikata "obilježen mirnim i demokratskim ozračjem. Radnice i radnici, građanke i građani, studentice i studenti dali su svoj glas u znak potpore Global Sumud Flotilli i solidarnosti s uhićenim aktivistima, za mir i za ponovno potvrđivanje međunarodnog prava“.
