Rim, Milan, Napulj, Venecija

FOTO / Stotine tisuća Talijana na ulicama u općem štrajku zbog flotile za Gazu

N1 Info , Hina
03. lis. 2025. 18:19
REUTERS / Yara Nardi

Stotine tisuća Talijana izašle su na ulice širom zemlje u petak, u sklopu cjelodnevnog općeg štrajka koji su sazvali sindikati u znak podrške flotili koja je nosila pomoć za Gazu a čije je brodove presreo Izrael ovaj tjedan.

Autoceste ili obilaznice blokirali su prosvjednici oko nekoliko gradova, uključujući Rim, Milano, Bolognu i Trento, a policija je ispalila suzavac kod Milana kako bi rastjerala prosvjednike koji su bacali kamenje.

Štrajk je uzrokovao kašnjenja i otkazivanja diljem talijanske željezničke mreže, s nekim poremećajima rasporeda u zračnim lukama. Linije podzemne željeznice nastavile su prometovati i u Rimu i u Milanu. Luka Livorno zatvorena je zbog prosvjeda.

Prosvjedi u više gradova

Oko 300.000 ljudi sudjelovalo je u prosvjedu u Rimu, prema riječima organizatora. Procijenili su da se okupilo više od 100.000 ljudi u Milanu, 50.000 u Napulju, 25.000 u Veneciji i ukupno 150.000 u raznim gradovima na Siciliji.

Talijanska desničarska vlada kritizirala je štrajk, a premijerka Giorgia Meloni sugerirala je da je izostanak ljudi s posla za Gazu samo izgovor za dulji vikend odmora.

REUTERS / Yara Nardi

Izrael presreo posljednji brod u flotili

Propalestinski prosvjedi trebali su se nastaviti u subotu masovnim skupom u Rimu, čime bi se okončali višednevni prosvjedi koji su ponekad postali nasilni i izazvali sukobe s policijom. 

Prosvjedi dolaze nakon što je izraelska mornarica presrela u petak posljednji brod Globalne flotile Sumud (GFS) koja je pokušala doploviti do Pojasa Gaze s humanitarnom pomoći, rekli su aktivisti.

"Marinette, posljednji preostali brod GSF-a, presretnut je u 10.29 sati po lokalnom vremenu, otprilike 42,5 nautičkih milja od Gaze", rekli su organizatori flotile.

REUTERS / Antonio Denti

Više od 2 milijuna ljudi u 100 talijanskih gradova

"Današnja mobilizacija bila je uspješna: više od 2 milijuna ljudi izašlo je na ulice i sudjelovalo u povorkama koje su se održale u više od 100 talijanskih gradova tijekom općeg nacionalnog štrajka u obranu Flotille, ustavnih vrijednosti, kako bi se zaustavio genocid i u znak potpore stanovništvu Gaze. U Rimu je 300 tisuća ljudi prošetalo ulicama glavnog grada“, objavila je nacionalna sindikalna središnjica u Italiji Cgil u priopćenju, prenosi RAI.

Dan je, naglašava se u priopćenju sindikata "obilježen mirnim i demokratskim ozračjem. Radnice i radnici, građanke i građani, studentice i studenti dali su svoj glas u znak potpore Global Sumud Flotilli i solidarnosti s uhićenim aktivistima, za mir i za ponovno potvrđivanje međunarodnog prava“.

