FOTO / Stotine tisuća Talijana na ulicama u općem štrajku zbog flotile za Gazu

"Današnja mobilizacija bila je uspješna: više od 2 milijuna ljudi izašlo je na ulice i sudjelovalo u povorkama koje su se održale u više od 100 talijanskih gradova tijekom općeg nacionalnog štrajka u obranu Flotille, ustavnih vrijednosti, kako bi se zaustavio genocid i u znak potpore stanovništvu Gaze. U Rimu je 300 tisuća ljudi prošetalo ulicama glavnog grada“, objavila je nacionalna sindikalna središnjica u Italiji Cgil u priopćenju, prenosi RAI.