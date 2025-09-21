Oglas

Nove žrtve

Izrael dronovima napao južni Libanon. Ubio petero, uključujući djecu

N1 Info
21. ruj. 2025. 21:40
Smoke billows over Kfar Tebnit after an Israeli strike near Lebanon’s border with Israel, in Lebanon, September 18, 2025.
REUTERS/Ali Hankir

Izraelski napad dronom usmrtio je pet osoba, među kojima troje djece, u južnolibanonskom gradu Bint Jbeil u nedjelju, priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva.

Izrael redovito gađa ono što naziva položajima Hezbollaha u južnom Libanonu otkako je u studenome stupilo na snagu primirje posredstvom SAD-a, nakon više od godinu dana sukoba potaknutog ratom u Gazi, piše Reuters.

Državna novinska agencija Libanona izvijestila je da je napad pogodio motor i vozilo, pri čemu su još dvije osobe ranjene.

Predsjednik parlamenta Nabih Berri izjavio je da su među poginulima otac i njegovo troje djece, dok je majka ranjena. Dodao je da su imali američko državljanstvo.

Izrael zasad nije dao službeni komentar.

„Ono što se dogodilo očigledan je zločin protiv civila i poruka zastrašivanja upućena našem narodu koji se vraća u svoja sela na jugu“, napisao je na X-u libanonski premijer Nawaf Salam.

Libanon je pod pritiskom Sjedinjenih Država, Saudijske Arabije i domaćih političkih protivnika Hezbollaha da razoruža tu skupinu koju podržava Iran.

Hezbollah je poručio da bi čak i rasprava o razoružavanju bila ozbiljna pogreška sve dok Izrael nastavlja zračne udare na Libanon i okupira dijelove njegova juga.

IDF Izrael Libanon

