Izrael dronovima napao južni Libanon. Ubio petero, uključujući djecu

Izraelski napad dronom usmrtio je pet osoba, među kojima troje djece, u južnolibanonskom gradu Bint Jbeil u nedjelju, priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva.
Oglas
Izrael redovito gađa ono što naziva položajima Hezbollaha u južnom Libanonu otkako je u studenome stupilo na snagu primirje posredstvom SAD-a, nakon više od godinu dana sukoba potaknutog ratom u Gazi, piše Reuters.
Državna novinska agencija Libanona izvijestila je da je napad pogodio motor i vozilo, pri čemu su još dvije osobe ranjene.
Predsjednik parlamenta Nabih Berri izjavio je da su među poginulima otac i njegovo troje djece, dok je majka ranjena. Dodao je da su imali američko državljanstvo.
Izrael zasad nije dao službeni komentar.
„Ono što se dogodilo očigledan je zločin protiv civila i poruka zastrašivanja upućena našem narodu koji se vraća u svoja sela na jugu“, napisao je na X-u libanonski premijer Nawaf Salam.
Libanon je pod pritiskom Sjedinjenih Država, Saudijske Arabije i domaćih političkih protivnika Hezbollaha da razoruža tu skupinu koju podržava Iran.
Hezbollah je poručio da bi čak i rasprava o razoružavanju bila ozbiljna pogreška sve dok Izrael nastavlja zračne udare na Libanon i okupira dijelove njegova juga.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas