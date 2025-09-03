Oglas

UNIFIL

Izrael napao mirovne snage UN-a u Libanonu

author
Hina
|
03. ruj. 2025. 11:42
UN peacekeepers (UNIFIL) vehicles ride along a street in Marjaayoun, Southern Lebanon January 20, 2025.
REUTERS/Mohamed Azakir/File Photo

Mirovne snage Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) su rekle da su izraelske bespilotne letjelice bacile četiri granate blizu njihovih pripadnika koji su uklanjali blokade na cestama do UN-ovog položaja u utorak ujutro.

"Ovo je jedan od najozbiljnijih napada na pripadnike i opremu UNIFIL-a od sporazuma o prekidu sukoba prošlog studenog", objavio je UNIFIL u priopćenju u srijedu.

Jedna granata je pala unutar 20 metara, a tri unutar otprilike 100 metara od UN-ovih djelatnika i vozila.

UNIFIL je rekao da je izraelska vojska bila unaprijed obaviještena o tome da će mirovne snage uklanjati blokade na cestama na području jugoistočno od sela Marwahin.

Vijeće sigurnosti UN-a je prošlog tjedna jednoglasno produžilo mirovnu misiju u Libanonu do kraja 2026., nakon čega će započeti sigurno i uredno povlačenje.

UNIFIL, uspostavljen 1978., patrolira južnu granicu Libanona s Izraelom.

Teme
IDF Izrael Libanon UN UNIFIL

