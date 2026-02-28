Izrael i SAD imaju podršku svjetskih sila za napad na Iran. Glasno protiv samo Rusija

via REUTERS / Majid Asgaripour

Sjedinjene Američke Države i Izrael su u subotu objavili da su napali Iran, pozivajući Irance da preuzmu vlast, a međunarodna zajednica je reagirala zabrinutošću za rizik od eskalacije te porukama podrške, ali i osude.

Podijeli

Oglas

Teheran je najavio "čvrst odgovor" na vojno djelovanje Washingtona i Tel Aviva te izveo raketne napade, prvenstveno protiv Izraela.

Evo glavnih međunarodnih reakcija, koje uključuju poruke podrške, ali i osude, pri čemu se ističe značajna zabrinutost za rizik od eskalacije.

Europska unija

Šefica diplomacije Europske unije Kaja Kallas je u subotu kazala da je "najnoviji razvoj događaja diljem Bliskog istoka opasan" te da blok u koordinaciji s arapskim partnerima razmatra diplomatska rješenja, javlja Reuters.

Kallas je također rekla da je razgovarala s izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Saarom i da europska konzularna mreža pomaže državljanima Europske unije da napuste regiju.

"Neesencijalni djelatnici EU-a se povlače iz regije", dodala je.

Rusija

Bivši predsjednik i sadašnji zamjenik tajnika ruskog vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev vjeruje da je SAD napadima pokazao svoje "pravo lice", izvijestila je francuska agencija AFP.

"Svi pregovori s Iranom su bili samo paravan. Nitko nije sumnjao u to. Nitko nije želio pregovarati ni o čemu", poručio je Medvedev na komunikacijskoj platformi Telegram.

Libanon

Libanon neće biti "uvučen" u sukob s Iranom, izjavio je premijer zemlje Navaf Salam dok vlasti strahuju od mogućeg uključivanja proiranske milicije Hezbolah.

"Ponavljam da nećemo prihvatiti da bilo tko uvuče zemlju u avanture koje prijete njenoj sigurnosti i jedinstvo", poručio je Salam na društvenoj platformi X.

Australija

Australija podupire napore SAD-a radi sprečavanja Irana da se domogne nuklearnog oružja, kazao je premijer Anthony Albanese.

"Dugo je poznato da iranski nuklearni program predstavlja prijetnju globalnom miru i sigurnosti", napisao je Albanese na X-u.

"Podržavamo napore Sjedinjenih Država da spriječe Iran (u njegovoj namjeri) da se domogne nuklearnog oružja i da nastavi prijetiti međunarodnom miru i sigurnosti", dodao je.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Britanska vlada je rekla da ne želi "vidjeti da se situacija pogorša i prerasta u širi regionalni sukob", kazao je u priopćenju njen glasnogovornik.

"Imamo cijeli raspon obrambenih sposobnosti u regiji koje smo nedavno pojačali. Spremni smo braniti naše interese", dodao je glasnogovornik, ističući da je sigurnost britanskih državljana u regiji "prioritet".

Francuska

Prioritet Francuske je zaštita njenih državljana i vojnika na Bliskom istoku, kazala je visoka dužnosnica francuskog ministarstva oružanih snaga nekoliko minuta nakon izvješća o napadima.

"Za nas je, očito, zaštita naših državljana i zaštita naših snaga u regiji prioritet u ovim situacijama", rekla je Alice Rufo.

"Očito smo u situaciji gdje je u tijeku vojna eskalacija. Moramo vidjeti što će se zbiti u narednim satima", dodala je.

Norveška

Norveški ministar vanjskih poslova je izrazio žaljenje zbog toga što pregovori Teherana i Washingtona "nisu doveli do diplomatskog rješenja" sukoba, naglašavajući važnost toga da se Iranu onemogući razvoj nuklearnog oružja.

"Duboko sam zabrinut sada kada imamo još jedan velik rat na Bliskom istoku", rekao je Espen Barth Eide za javnu televiziju NRK.

Nizozemska

"Nizozemska poziva sve strane na suzdržanost kako bi se spriječila daljnja eskalacija. Stabilnost u regiji je ključna", rekao je na X-u nizozemski šef diplomacije Tom Berendsen.

Slovenija

Slovenski premijer Robert Golob je nakon američko-izraelskih napada na Iran izrazio svoju nepokolebljivu podršku za hrabrost iranskog naroda u njihovoj borbi za bolju budućnost i poštivanje njihovih prava. Sve strane je pozvao na suzdržanost od napada na nevine civile.

"Svijetu ne trebaju novi ratovi", objavio je ured premijer.

Golob, koji eskalaciju situacije u Iranu prati s velikom zabrinutošću, naglasio je da diplomacija mora imati prioritet.

"Hrabrost iranskog naroda u njihovoj borbi za prava i bolju budućnost će uvijek imati našu nepokolebljivu podršku", citirao ga je njegov ured u priopćenju.

Sve o napadu na Iran pratite OVDJE.