Izrael ipak sudjeluje na Eurosongu 2026.: Nekoliko zemalja već odustalo

Zbog izraelskih postupaka u Pojasu Gaze, televizijske kuće iz nekoliko zemalja pozivale su da se Izrael isključi s Eurosong natjecanja. Europska radiotelevizijska unija (EBU) sada je to odbila u glasovanju. Kao rezultat toga, neke su se zemlje povukle iz glazbenog natjecanja.

Izlasale članice EBU-a

Izrael će se moći natjecati na Eurosongu (ESC) 2026. i ipak neće biti isključen.

Članice Europske radiotelevizijske unije izglasale su većinom da se natjecanje nastavi uz planirane izmjene pravila te da nije potrebno dodatno glasovanje o sudjelovanju pojedinih članica, poput Izraela. EBU je organizator glazbenog natjecanja.

Javni servisi iz Slovenije, Irske, Španjolske i Nizozemske zaprijetili su povlačenjem iz događaja prije sastanka ako Izrael bude sudjelovao na natjecanju.

Televizijske kuće opravdale su svoj stav velikim brojem palestinskih žrtava u ratu u Gazi, koje su posljedica djelovanja izraelske vojske. Nakon sastanka, nizozemska televizija Avrotros objavila je da neće sudjelovati na Eurosongu u Beču u svibnju 2026., prenosi Welt.

Španjolska već odlučila bojkotirati

Španjolska, jedna od ključnih zemalja Eurosonga i glasni kritičar izraelskih postupaka u Gazi, odmah je najavila svoj bojkot nakon objave odluke. Španjolska je jedna od tzv. “Velike petorke” (Big Five) — najvećih financijskih podupirateljica natjecanja. Osim toga, španjolska publika povijesno je među najstrastvenijima.

Nizozemska je također objavila da ne sudjeluje u natjecanju.

Irska također planira bojkot. S čak sedam pobjeda, Irska je najuspješnija zemlja u povijesti Eurosonga i njegovih prethodnih verzija.

Austrijski kancelar Christian Stocker snažno je istaknuo da bi isključivanje Izraela bilo “fatalna pogreška”, jasno podržavši sudjelovanje Izraela na ESC-u.

Njemački državni ministar za kulturu Wolfram Weimer kritizirao je bojkot Izraela, nazvavši ga primjerom “cancel culture”.

Reakcija Izraela

Izraelski predsjednik Yitzhak Herzog pozdravio je odluku o mogućem izraelskom sudjelovanju na Eurosongu 2026. u Beču.

"Izrael zaslužuje biti predstavljen na svim svjetskim pozornicama," napisao je Herzog na platformi X. "Oduševljen sam što će Izrael ponovno sudjelovati na Eurosongu."

Također je zahvalio državama koje su podržale izraelsko pravo na sudjelovanje. “Ova odluka pokazuje solidarnost, jedinstvo i suradnju”, rekao je Herzog.

Najveća podjela u povijesti Eurosonga

Sukob oko Izraela vjerojatno je najveći razdor u povijesti Eurosonga, najprestižnijeg svjetskog glazbenog natjecanja koje iduće godine obilježava 70. godišnjicu.

Uz rasprave o izraelskim postupcima u Gazi nakon Hamasova napada u listopadu 2023., pojavile su se i optužbe da je Izrael možda manipulirao ovogodišnjim glasovanjem publike.

Izraelski pjevač Yuval Raphael neočekivano je osvojio najviše glasova publike na finalu Eurosonga u Baselu u svibnju, što mu je donijelo ukupno drugo mjesto. Dokazi o manipulaciji nisu pronađeni, ali Izrael je možda profitirao od velike kampanje na društvenim mrežama.