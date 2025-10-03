Trump dao ultimatum Hamasu: Ovo je rok do kojeg moraju pristati na plan

Trump postavlja rok u nedjelju navečer Hamasu da pristane na sporazum o Gazi, upozoravajući na 'pakao' ako to ne učine, javlja CNN
"U suprotnom PAKAO"
Predsjednik Donald Trump u petak je postavio čvrsti ultimatum Hamasu da odgovori na njegov mirovni plan za Gazu, rekavši da ako teroristička skupina ne pristane na prijedlog do 18 sati po istočnom vremenu u nedjelju, "nastat će pravi PAKAO, kakav nitko prije nije vidio".
Trump od ponedjeljka čeka da čuje Hamasov odgovor na plan od 20 točaka koji je predstavio zajedno s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Bijeloj kući.
Netanyahu je tijekom njihovog zajedničkog pojavljivanja rekao da je Izrael pristao na okvirni sporazum, koji predviđa kraj rata, oslobađanje talaca i plan obnove devastirane enklave.
🚨 BREAKING: Trump puts Hamas on notice, giving terror group until Sunday at 6pm ET to accept Gaza peace deal or else 'all HELL' will break out pic.twitter.com/DLAnZLk4ZP— Fox News (@FoxNews) October 3, 2025
Detalji dokumenta "odličnog za sve"
„Detalji dokumenta poznati su SVIJETU i on je odličan za SVE! Imat ćemo MIR na Bliskom istoku na ovaj ili onaj način“, napisao je. „Nasilje i krvoproliće će prestati. OSLOBAĐA TALCE, SVE NJIH, UKLJUČUJUĆI I TIJELA ONIH KOJI SU MRTVI, SADA!“
„Sporazum s Hamasom mora se postići do nedjelje navečer u ŠEST (18) sati po washingtonskom vremenu“, nastavio je. „Svaka zemlja je potpisala! Ako se ne postigne ovaj POSLJEDNJI sporazum o PRILICI, protiv Hamasa će izbiti PAKAO kakav nitko prije nije vidio. NA BLISKOM ISTOKU ĆE BITI MIR NA OVAJ ILI DRUGI NAČIN.“
Trump je rekao da traži od „svih nevinih Palestinaca“ da napuste područja Gaze koja su pod opsadom Izraela „u sigurnije dijelove Gaze“.
„Oni koji čekaju da pomognu dobro će se brinuti za sve“, napisao je. „Srećom po Hamas, međutim, dobit će još jednu posljednju priliku!“
