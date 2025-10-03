Trump dao ultimatum Hamasu: Ovo je rok do kojeg moraju pristati na plan

„Sporazum s Hamasom mora se postići do nedjelje navečer u ŠEST (18) sati po washingtonskom vremenu“, nastavio je. „Svaka zemlja je potpisala! Ako se ne postigne ovaj POSLJEDNJI sporazum o PRILICI, protiv Hamasa će izbiti PAKAO kakav nitko prije nije vidio. NA BLISKOM ISTOKU ĆE BITI MIR NA OVAJ ILI DRUGI NAČIN.“