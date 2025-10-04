Oglas

smirivanje situacije?

Izrael poslao poruku vojsci u Gazi: Smanjite svoje aktivnosti

Hina
04. lis. 2025. 07:22
Gaza
AFP / JACK GUEZ

Izraelski politički vrh naložio je vojsci da smanji ofenzivne aktivnosti u Gazi nakon što je izjavio da se priprema za "trenutnu provedbu" prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, izvijestili su izraelski mediji.

Mediji izvješćuju da je to politički vrh Izraela naložio nakon odgovora Hamasa na plan.

Hamas je objavio u petak da je spreman osloboditi sve izraelske taoce, što je predviđeno planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za palestinsku enklavu, ali je poručio da će tražiti pregovore o detaljima oslobađanja, kao i ostalim točkama poput predaje upravljanja Pojasom Gaze i razoružanja te militantne skupine. 

Trump je dao Hamasu rok do nedjelje navečer da postigne dogovor o njegovu planu za budućnost Gaze, nazvavši to posljednjom prilikom za palestinsku militantnu skupinu.  

Teme
Gaza izreal

