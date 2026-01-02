Izrael optužuje novog gradonačelnika New Yorka za antisemitizam: "Dolijeva benzin na otvorenu vatru"

Mamdani je postao gradonačelnik nešto nakon ponoći u novogodišnjoj noći, započevši mandat za koji se demokrati nadaju da će unijeti novu energiju u stranku uoči međuizbora 2026. godine. Tridesetčetverogodišnji demokratski socijalist vodio je kampanju s ambicioznim, ali skupim programom, uključujući univerzalni besplatni dječji vrtić i besplatan javni prijevoz autobusima, koji bi se djelomično financirali povećanjem poreza za korporacije i bogate.