Izrael optužuje novog gradonačelnika New Yorka za antisemitizam: "Dolijeva benzin na otvorenu vatru"

Ministarstvo vanjskih poslova Izraela optužuje Mamdanija da dolijeva „antisemitski benzin na otvorenu vatru”.
Oglas
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova u petak je optužilo gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija za antisemitizam, čime su napetosti s progresivnim čelnikom eskalirale svega nekoliko sati nakon što je službeno stupio na dužnost, piše Politico.
Izraelske kritike usmjerene su na Mamdanijevo ukidanje izvršnih uredbi koje je donio njegov prethodnik Eric Adams, uključujući politike koje su bile naklonjene Izraelu.
Mjere iz Adamsova mandata sprječavale su gradske dužnosnike da provode kažnjavajuće ekonomske politike poput bojkota, povlačenja ulaganja i sankcija protiv Izraela. Također su prihvatile definiciju antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA), za koju je Adamsova administracija tvrdila da prepoznaje „demoniziranje Izraela i primjenu dvostrukih standarda prema njemu kao oblike suvremenog antisemitizma”.
„Već prvog dana kao gradonačelnik New Yorka Mamdani pokazuje svoje pravo lice: ukida IHRA definiciju antisemitizma i uklanja ograničenja na bojkot Izraela. Ovo nije vodstvo. Ovo je antisemitistički benzin na otvorenoj vatri”, objavilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova.
Mamdani više puta odbacio optužbe za antisemitizam
Mamdani je postao gradonačelnik nešto nakon ponoći u novogodišnjoj noći, započevši mandat za koji se demokrati nadaju da će unijeti novu energiju u stranku uoči međuizbora 2026. godine. Tridesetčetverogodišnji demokratski socijalist vodio je kampanju s ambicioznim, ali skupim programom, uključujući univerzalni besplatni dječji vrtić i besplatan javni prijevoz autobusima, koji bi se djelomično financirali povećanjem poreza za korporacije i bogate.
Javna kritika izraelske vlade u petak dodaje međunarodnu dimenziju kontroverzi koja se već razvija na domaćem terenu. U četvrtak su židovske organizacije za građanska prava kritizirale uklanjanje objava vezanih uz borbu protiv antisemitizma sa službenog X računa @NYCMayor ubrzo nakon što je Mamdani preuzeo dužnost, upozorivši da takav potez šalje pogrešnu poruku u posebno osjetljivom trenutku.
Mamdani je više puta odbacio optužbe za antisemitizam, tvrdeći da je njegova kritika Izraela utemeljena na zabrinutosti za ljudska prava. Obećao je zaštititi židovsku zajednicu u New Yorku, istodobno zadržavajući svoje otvorene stavove o politici Bliskog istoka.
Tu solidarnost sa židovskom zajednicom u New Yorku ponovio je i na svojoj inauguraciji, slaveći raznolikost grada šalom: „Gdje drugdje bi muslimansko dijete poput mene moglo odrastati jedući bagels i lox svake nedjelje?”
Ipak, Mamdani podržava povlačenje ulaganja u obveznice kako bi se izvršio pritisak na Izrael te kaže da ne vjeruje da bi Izrael trebao postojati kao „židovska država”.
Izraelski dužnosnici već dugo gledaju na Mamdanija s nepovjerenjem. Nakon njegove izborne pobjede u studenome, zamjenica izraelskog ministra vanjskih poslova Sharren Haskel opisala je ishod kao „duboko zabrinjavajući”, ukazujući na Mamdanijev prijašnji aktivizam i retoriku.
Ministar baštine Amichai Eliyahu napao je Mamdanijeve židovske pristaše, optuživši ih da su „digli ruku u znak potpore antisemitizmu u srcu Amerike”.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas