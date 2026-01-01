Zohran Mamdani položio prisegu kao novi gradonačelnik New Yorka

Zohran Mamdani u četvrtak je položio prisegu kao gradonačelnik New Yorka, postavši tako prvi musliman i najmlađi gradonačelnik najvećega grada Sjedinjenih Država.
Ovaj 34-godišnji demokrat prisegnuo je nedugo nakon ponoći pred glavnom državnom odvjetnicom New Yorka Letitijom James na maloj ceremoniji održanoj na povijesnoj postaji podzemne željeznice Old City Hall.
Mamdani, koji je na prisegu stigao sa suprugom Ramom Duwaji, rekao je da je ta dužnost za njega "čast i životni privilegij".
Kao novi gradonačelnik Mamdani je odmah najavio imenovanje novog povjerenika za promet.
Druga, ona javna ceremonija polaganja prisege, kojoj će prisustvovati deseci tisuća uzvanika, planirana je za kasnije u četvrtak na stepenicama njujorške gradske vijećnice, gdje će lijevo orijentirani senator Bernie Sanders voditi prisegu, a govor bi trebala održati njujorška kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez.
Nakon toga je u području oko gradske vijećnice planiran javni ulični festival.
Mamdani je pobijedio na izborima početkom studenoga čime je osigurao četverogodišnji mandat na funkciji gradonačelnika.
Iz njegova ureda je objavljeno da je svrha izbora mjesta, metro postaje koja se nalazi ispod napuštene stare Gradske vijećnice za održavanje skromne ceremonije, bila istaknuti Mamdanijevu povezanost s radničkom klasom.
Godine 1904. prva vožnja podzemne željeznice u New Yorku krenula je s postaje City Hall.
Preuzimanje dužnosti na prijelazu godine dugogodišnja je tradicija u New Yorku.
Mamdanijev prethodnik, Eric Adams svoju je prisegu položio na Times Squareu, a gradonačelnik koji je dužnost obnašao prije njega, Bill de Blasio svoju je zakletvu položio u vlastitom domu u Brooklynu.
