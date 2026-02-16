Izrael potezom bez presedana ubrzao proces otimanja Zapadne obale: "De facto aneksija"

Krajnje desni ministar financija Bezalel Smotrich izjavio je da će zemljišna registracija nastaviti „revoluciju naseljavanja i upravljanja u svim dijelovima naše zemlje”, pritom se referirajući na Judeju i Samariju, biblijski naziv za Zapadnu obalu. Ministar pravosuđa Yariv Levin rekao je da je Izrael „posvećen jačanju svoje kontrole nad svim dijelovima naše zemlje, a ova odluka izražava tu predanost”.