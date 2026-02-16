Izrael potezom bez presedana ubrzao proces otimanja Zapadne obale: "De facto aneksija"

Izraelska vlada pokrenula je postupak registracije teritorija na okupiranoj Zapadnoj obali kao državnog zemljišta, u potezu koji su Palestinci osudili kao „de facto aneksiju”.
Oglas
Prvi put otkako je Izrael okupirao to područje 1967. godine, vlada će uspostaviti mehanizam za službenu registraciju velikih površina zemljišta pod državnim vlasništvom, piše CNN.
Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova branilo je taj potez kao „administrativnu mjeru” koja će „uvesti red” u zemljišne knjige. No, vladini ministri jasno su dali do znanja da je cilj povećati naseljavanje i učvrstiti izraelsku kontrolu nad tim područjem.
Krajnje desni ministar financija Bezalel Smotrich izjavio je da će zemljišna registracija nastaviti „revoluciju naseljavanja i upravljanja u svim dijelovima naše zemlje”, pritom se referirajući na Judeju i Samariju, biblijski naziv za Zapadnu obalu. Ministar pravosuđa Yariv Levin rekao je da je Izrael „posvećen jačanju svoje kontrole nad svim dijelovima naše zemlje, a ova odluka izražava tu predanost”.
Peace Now, izraelska organizacija koja nadzire naseljeničku politiku, opisala je potez vlade kao „masovno prisvajanje zemljišta na Zapadnoj obali … potpuno protivno volji naroda i suprotno najboljim interesima Izraela”.
Izraelska vlada odobrila je mjeru unatoč navodnom protivljenju američkog predsjednika Donalda Trumpa aneksiji Zapadne obale.
Nova mjera vlade primjenjivat će se na tzv. Područje C Zapadne obale, koje obuhvaća oko 60 % teritorija te je dom za procijenjenih 180.000 do 300.000 Palestinaca i najmanje 325.500 izraelskih doseljenika, prema podacima izraelske organizacije za ljudska prava B’Tselem.
Palestinsko predsjedništvo priopćilo je da odluka krši međunarodno pravo i predstavlja „de facto aneksiju okupiranog palestinskog teritorija”. U izjavi je ured predsjednika upozorio da je riječ o „proglašenju planova aneksije usmjerenih na učvršćivanje okupacije kroz ilegalnu naseljeničku aktivnost”.
Izrael je Zapadnu obalu zauzeo od Jordana u ratu 1967. godine te je potom počeo uspostavljati židovska naselja na tom području, koja Ujedinjeni narodi i velik dio međunarodne zajednice smatraju ilegalnima prema međunarodnom pravu. UN također Zapadnu obalu i Istočni Jeruzalem smatra okupiranim teritorijem, koji Palestinci traže za buduću državu.
„Upozoravamo predsjednika Donalda Trumpa – Netanyahu vas obmanjuje! Rekli ste da nećete dopustiti aneksiju, ali on je provodi pred vašim očima”, poručio je Peace Now, dodajući da će taj potez dovesti do oduzimanja zemljišta tisućama Palestinaca.
„Postupak zahtijeva od vlasnika zemljišta da dokažu vlasništvo na načine koji su za većinu Palestinaca gotovo nemogući; ako u tome ne uspiju, zemljište će automatski biti registrirano kao državno”, tvrdi Peace Now.
Ova najnovija mjera dolazi nakon što je izraelski sigurnosni kabinet prošlog tjedna odobrio potez kojim se proširuje izraelska vlast i upravljanje nad Zapadnom obalom. Taj je potez izazvao međunarodnu osudu, pri čemu ga je glavni tajnik UN-a António Guterres nazvao flagrantnim kršenjem međunarodnog prava, a Europska unija ocijenila „korakom u pogrešnom smjeru”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas