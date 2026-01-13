20 zemalja osudilo
Izrael gradi "cestu suvereniteta" kroz srce Zapadne obale
Izrael planira već sljedećeg mjeseca započeti radove na obilaznici koja će Palestincima zatvoriti pristup središtu okupirane Zapadne obale i učvrstiti de facto aneksiju područja ključnog za održivost buduće palestinske države.
Cesta je ključni dio plana za izgradnju golemog novog ilegalnog naselja u području E1 istočno od Jeruzalema, koje bi dodatno rascjepkalo okupiranu Zapadnu obalu. Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich rekao je da je cilj tih planova „pokopati ideju palestinske države“.
Obilaznica je zamišljena kao zatvoreni tranzitni koridor za palestinska vozila, a Izraelu bi poslužila kao izgovor za zabranu Palestincima korištenja postojećih cesta u planiranom području naselja, gdje bi promet bio dopušten isključivo izraelskim vozilima.
Projekt je dobio nadimak „cesta suvereniteta“ kada je početna gradnja odobrena 2020. godine, za mandata tadašnjeg ministra obrane Naftalija Bennetta, koji je slavio njezinu ulogu kao sredstva aneksije. „Primjenjujemo suverenitet djelima, a ne riječima“, rekao je tada.
Aktualni ministar obrane Israel Katz izjavio je prošle godine da će izgradnja cesta i širenje naselja ojačati izraelsku „kontrolu“ nad okupiranom Zapadnom obalom.
E1 obuhvaća oko tri posto okupirane Zapadne obale
Područje E1 obuhvaća oko 3% okupirane Zapadne obale – trokut zemlje između Jeruzalema, Betlehema i Ramale, koji je presudan za razvoj i prosperitet buduće palestinske države.
Protivnici obilaznicu nazivaju „apartheidskom cestom“ jer Palestince i Izraelce prisiljava na odvojene prometne sustave.
Ona će također biti instrument etničkog čišćenja preostalih palestinskih zajednica na tom području, kaže Hagit Ofran, stručnjakinja za naselja iz izraelske organizacije Peace Now. „Žele zemlju, ali ne žele ljude“, rekla je, a prenosi Guardian.
Palestincima će presjeći teritorij i izolirati Istočni Jeruzalem
Ako novo izraelsko naselje bude izgrađeno, ono će Palestincima praktički presjeći Zapadnu obalu na sjeverni i južni dio te dodatno izolirati okupirani Istočni Jeruzalem od drugih palestinskih zajednica.
Izgradnja ceste kojom bi Palestinci samo tranzitirali tim područjem ne bi ublažila učinke same aneksije zemlje za izraelske doseljenike, rekla je Ofran.
Palestincima pogođenima projektom prošlog je tjedna upućena obavijest o skorom početku radova. Njihova odvjetnica, Neta Amar-Sheif, koja je u njihovo ime pokrenula postupak pred izraelskim sudovima kako bi se gradnja zaustavila, dobila je pismo kojim im se daje rok od 45 dana za podnošenje prigovora.
Prelazi preko kuća u zajednici As Saraiya
Planirana trasa ceste prolazi preko kuća u zajednici As Saraiya, koje su predviđene za rušenje. Druge zajednice, uključujući Elazariyu, Abu Dis i Sawahru, ostat će izolirane unutar izraelskog bloka naselja.
„Teoretski mogu odlučiti postaviti kontrolnu točku u Elazariyi i stanovnicima izdavati dozvole za kretanje automobilima, ali ne možete održati život zajednice ako ste enklava okružena Izraelcima“, rekla je Ofran.
„Najvjerojatniji ishod je da će te zajednice biti odsječene od svog okruženja i ili odmah iseljene ili postupno prisiljene na odlazak.“
Radovi na cesti odvijaju se paralelno s pripremama Izraela za početak izgradnje više od 3.000 stambenih jedinica u području E1, u blizini postojećeg naselja Ma’ale Adumim.
Trenutačno svi koji putuju iz područja E1 prema Izraelu moraju proći kontrolnu točku kako bi došli do Jeruzalema. Nakon što Palestincima bude zabranjen pristup cestama na tom području, kontrolna točka bit će uklonjena, čime će Izraelcima biti omogućen neprekinut promet prema Jeruzalemu.
Više od 20 zemalja smatra je kršenje međunarodnog prava
„Mogu započeti gradnju bez asfaltiranja ceste, mogu čak izgraditi E1 i bez nje, ali to će biti vrlo teško za promet“, rekla je Ofran. „Ako doista želite privući ljude, potrebna vam je cesta. Ona je dio cijele ideje.“
Kada je Izrael prošle godine dao službeno plansko odobrenje projektu E1, više od 20 zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Kanadu i Australiju, osudilo je tu odluku kao neprihvatljivo kršenje međunarodnog prava koje bi moglo potaknuti nasilje.
Međunarodni sud pravde UN-a presudio je 2024. godine da je izraelska okupacija palestinskih teritorija nezakonita te u opsežnom savjetodavnom mišljenju naložio Izraelu da je okonča „što je brže moguće“ i isplati punu odštetu.
Unatoč tome, izraelska vlada od tada provodi agresivnu politiku širenja naselja diljem Zapadne obale, uz malo domaćeg protivljenja iz redova ijedne glavne političke stranke.
