Izrael priznao genocid nad Armencima, odnosi s Turskom dodatno narušeni. Sa'ar: "Ovo nije čin odmazde"

Tijekom razdoblja od 1915. do 1923. godine, prema procjenama, stradalo je oko 1,5 milijuna Armenaca. Turska već desetljećima odbacuje korištenje izraza "genocid" za te događaje, dok je više od 30 država, među kojima su Francuska, Njemačka, SAD, Libanon i Sirija, priznalo masovna ubojstva Armenaca kao genocid.