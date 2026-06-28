"povijesne činjenice"
Izrael priznao genocid nad Armencima, odnosi s Turskom dodatno narušeni. Sa'ar: "Ovo nije čin odmazde"
Izraelska vlada jednoglasno je u nedjelju donijela odluku o službenom priznanju genocida nad Armencima, u trenutku kada su odnosi između Izraela i Turske sve zategnutiji.
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Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar izjavio je na sjednici vlade kako je, unatoč brojnim povijesnim dokazima, genocid nad Armencima i dalje predmet poricanja i umanjivanja, posebno od turskih vlasti, piše Politico.
"Opće je prihvaćeno da je Osmansko Carstvo sustavno počinilo zločine koji se mogu okarakterizirati kao genocid, s ciljem uništenja armenskog naroda", poručio je Sa’ar.
Tijekom razdoblja od 1915. do 1923. godine, prema procjenama, stradalo je oko 1,5 milijuna Armenaca. Turska već desetljećima odbacuje korištenje izraza "genocid" za te događaje, dok je više od 30 država, među kojima su Francuska, Njemačka, SAD, Libanon i Sirija, priznalo masovna ubojstva Armenaca kao genocid.
Odluka izraelske vlade dolazi u trenutku ozbiljnog pogoršanja odnosa dviju regionalnih sila. Nekad bliska suradnja između Izraela i Turske posljednjih je godina gotovo potpuno narušena, a dodatne napetosti izazvao je rat u Gazi nakon napada Hamasa na izraelske civile 7. listopada 2023. godine.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i druge turske vlasti više su puta optužile Izrael za genocid u Gazi, što Izrael odbacuje. Uoči glasanja izraelsku odluku osudio je i turski potpredsjednik Cevdet Yilmaz, nazvavši je pokušajem "prikrivanja vlastitih zločina".
Sa’ar je odbacio tvrdnje da je priznanje genocida politička osveta Turskoj. "Ovo nije čin odmazde zbog otvorenog neprijateljstva, oštre retorike i neprijateljskih poteza Turske pod vodstvom Erdoğana prema Izraelu", rekao je izraelski ministar, dodajući kako "promicanje lažnih narativa protiv Izraela ne oslobađa nikoga od suočavanja s povijesnim činjenicama".
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