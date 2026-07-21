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"primirje"

Izrael u zračnom udaru pobio palestinsku obitelj, uključujući četvero djece: "Plamen i razaranja..."

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Hina
|
21. srp. 2026. 15:26
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A Palestinian boy inspects the site of an Israeli strike on a house in Gaza City, July 21, 2026.
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

U izraelskom zračnom napadu na obiteljsku kuću u Gazi u utorak je poginulo šest članova jedne obitelji, uključujući četvero djece, izvijestili su palestinski medicinski izvori, dok izraelska vojska navodi da je cilj napada bio pripadnik Hamasa.

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Prema navodima liječnika, u napadu na kuću u četvrti Sabra poginuli su Firas Al-Masri, njegova supruga Salsabeel te njihove tri kćeri i sin. Izraelska vojska potvrdila je da je izvela napad.

Otac poginulog Firasa Al-Masrija rekao je za Reuters da se eksplozija dogodila dok je obitelj spavala.

"Nismo uspjeli spasiti našu djecu i unuke od plamena i razaranja. Poginulo je šest ljudi bez milosti i bez ikakvog prethodnog upozorenja", rekao je Abu Yusuf Al-Masri

Kasnije u utorak, u izraelskom zračnom napadu na vozilo u središnjem dijelu Pojasa Gaze poginule su dvije osobe, a više ih je ranjeno, priopćili su palestinski medicinski izvori. Izraelska vojska nije komentirala taj incident.

Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, od stupanja na snagu prekida vatre između Izraela i Hamasa u listopadu poginulo je više od 1160 Palestinaca, uglavnom civila.

Primirje je zaustavilo intenzivne borbe, ali nije okončalo gotovo svakodnevne izraelske zračne udare.

Posrednici, uključujući Egipat, Katar, Tursku i Sjedinjene Države, pokušavaju unaprijediti plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje sukoba u Gazi, koji predviđa razoružanje Hamasa i izraelsko povlačenje, no zasad nema značajnijeg napretka u pregovorima.

Rat je počeo 7. listopada 2023., kada su borci predvođeni Hamasom napali južni Izrael, pri čemu je ubijeno oko 1200 ljudi, a oko 250 ih je uzeto za taoce, prema izraelskim podacima. U izraelskoj ofenzivi koja je uslijedila poginulo je više od 73.000 Palestinaca, navode zdravstvene vlasti u Gazi.

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