Izrael u zračnom udaru pobio palestinsku obitelj, uključujući četvero djece: "Plamen i razaranja..."

Rat je počeo 7. listopada 2023., kada su borci predvođeni Hamasom napali južni Izrael, pri čemu je ubijeno oko 1200 ljudi, a oko 250 ih je uzeto za taoce, prema izraelskim podacima. U izraelskoj ofenzivi koja je uslijedila poginulo je više od 73.000 Palestinaca, navode zdravstvene vlasti u Gazi.