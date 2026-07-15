U izraelskom napadu na Gazu poginule četiri osobe, među njima i dijete (6)

U napadu na stambenu zgradu u Deir Al- Balahu u središnjoj Gazi ubijeni su žena, njezin suprug i njihova šestogodišnja kćer, pojasnili su, nakon što su propali pregovori o daljnjoj provedbi sporazuma o prekidu vatre u Gazi koji je postignut uz posredovanje SAD-a. Njihov je sin preživio, ali je ozlijeđen, rekli su liječnici.