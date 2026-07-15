"META JE BIO HAMAS"
U izraelskom napadu na Gazu poginule četiri osobe, među njima i dijete (6)
U izraelskim zračnim napadima u Pojasu Gaze u srijedu je ubijeno četvero ljudi, među njima i šestogodišnje dijete, rekli su palestinski zdravstveni dužnosnici.
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U napadu na stambenu zgradu u Deir Al- Balahu u središnjoj Gazi ubijeni su žena, njezin suprug i njihova šestogodišnja kćer, pojasnili su, nakon što su propali pregovori o daljnjoj provedbi sporazuma o prekidu vatre u Gazi koji je postignut uz posredovanje SAD-a. Njihov je sin preživio, ali je ozlijeđen, rekli su liječnici.
Izraelska vojska priopćila je da je napad bio usmjeren na jednog od militanata Hamasa.
U naselju Šeih Radvanu u gradu Gazi u izraelskom je zračnom napadu ubijena jedna osoba, rekli su liječnici.
Izraelska vojska još nije komentirala događaje.
Otkad je u listopadu na snagu stupilo primirje između Izraela i Hamasa kojim je okončan rat, u izraelskim napadima poginulo je više od 1100 ljudi, uglavnom civila, prema zdravstvenim dužnosnicima u enklavi.
Hamas obično ne otkriva podatke o žrtvama u svojim redovima.
Njegovi su čelnici u utorak završili još jedan krug pregovora o primirju u Kairu.
Razgovori uz posredovanje Egipta, Turske i Katra bili su usmjereni na provedbu druge faze mirovnog plana za Gazu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
Razgovori su uključivali razoružanje Hamasa i povlačenje izraelske vojske iz Pojasa, prema izvorima bliskim pregovorima, koji su rekli da u kontekstu dubokog nepovjerenja između dviju strana nije postignut velik napredak.
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