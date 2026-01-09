425 ubijenih od 'primirja'
Izrael ubio 14 Palestinaca, uključujući petero djece, u napadima na 'sigurne zone'
Najmanje 425 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima otkako je u listopadu stupilo na snagu primirje, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.
Izraelski napadi diljem Gaze u četvrtak su usmrtili najmanje 14 Palestinaca, uključujući petero djece, rekli su medicinski izvori za Al Jazeeru, dok Izrael nastavlja bombardirati obalnu enklavu unatoč primirju postignutom u listopadu.
Izraelski napad na šatore raseljenih osoba u području al-Mawasi na jugu Gaze ubio je najmanje četiri Palestinca, naveli su medicinski izvori. U drugom izraelskom napadu u četvrti Zeitoun u gradu Gazi također su ubijene četiri osobe. Izrael je bombardirao i područja Bureij i Nuseirat u središnjoj Gazi.
Odvojeno, izraelska vatra ubila je 11-godišnju palestinsku djevojčicu Hamsu Housou u području Jabalia na sjeveru Gaze.
Njezin ujak, Khamis Housou, rekao je da se probudio zbog vriske u obiteljskoj zgradi. „Vidio sam Hamsu kako leži na podu, a krv joj je izlazila iz nosa i usta“, rekao je.
Napadi dolaze u trenutku kada Izrael nastavlja svoju vojnu ofenzivu na Gazu unatoč primirju koje su posredovale Sjedinjene Američke Države, a koje je stupilo na snagu 10. listopada.
Narodni front za oslobođenje Palestine (PFLP) ocijenio je u četvrtak izraelske napade na raseljene Palestince ratnim zločinom koji odražava izraelski cilj da Gazu učini nenastanjivom.
„Potvrđujemo da ovaj entitet ne poštuje nikakve sporazume o primirju te se oslanja na izdaju i lažne sigurnosne izgovore kako bi provodio svoje planove istrebljenja i raseljavanja“, priopćila je ta lijeva skupina.
Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva u Gazi, od 11. listopada u izraelskim napadima ubijeno je najmanje 425 Palestinaca, a 1.206 je ranjeno.
U isto vrijeme, stotine tisuća raseljenih obitelji sklonile su se u improvizirane šatorske kampove diljem Gaze nakon što su njihovi domovi uništeni u izraelskom genocidnom ratu protiv Palestinaca na tom području.
Izrael je odbio dopustiti slobodan dotok materijala za skloništa u Pojas Gaze, unatoč upozorenjima Ujedinjenih naroda i humanitarnih organizacija da Palestinci pate usred niza smrtonosnih zimskih oluja.
Kampovi su posljednjih tjedana poplavljeni zbog obilnih kiša, što je potaknulo Palestince da zatraže bolje šatore, deke i toplu odjeću.
Liječnici bez granica, poznati pod francuskom kraticom MSF, ovog su tjedna priopćili da Palestinci u Gazi pate od „respiratornih infekcija, komplikacija rana i kožnih bolesti“ zbog teških životnih uvjeta.
Bebe također „trpe zbog jake hladnoće“, navela je ta organizacija, „dok Izrael i dalje blokira ili odgađa ulazak ključnih potrepština poput šatora, cerada i privremenog smještaja“.
U međuvremenu, Izrael je krenuo u blokiranje međunarodnih humanitarnih organizacija, uključujući MSF i Norveško vijeće za izbjeglice, onemogućujući im rad u Pojasu Gaze.
Izrael je povukao operativne dozvole za 37 humanitarnih organizacija zbog, kako navodi, nepoštivanja novih propisa koji zahtijevaju detaljne informacije o zaposlenicima, financiranju i operacijama.
Stručnjaci tvrde da ti zahtjevi krše humanitarna načela te slijede dugogodišnju kampanju izraelske vlade usmjerenu na diskreditaciju i u konačnici ometanje rada organizacija koje pružaju pomoć Palestincima.
U četvrtak je novinska agencija Reuters izvijestila da su MSF, Médecins du Monde Suisse i Dansko vijeće za izbjeglice rekli kako su izraelske vlasti ovaj tjedan odbile dopustiti ulazak njihovog međunarodnog osoblja u Gazu.
Ciljane organizacije upozorile su da će zbog izraelske zabrane biti prisiljene obustaviti pružanje ključnih usluga, uključujući zdravstvenu skrb, čime se životi Palestinaca dovode u opasnost.
