425 ubijenih od 'primirja'

Izrael ubio 14 Palestinaca, uključujući petero djece, u napadima na 'sigurne zone'

N1 Info
|
09. sij. 2026. 08:40
Palestinians look out from a building destroyed during the war, in Jabalia, northern Gaza Strip, January 6, 2026. TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Mahmoud Issa

Najmanje 425 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima otkako je u listopadu stupilo na snagu primirje, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.

Izraelski napadi diljem Gaze u četvrtak su usmrtili najmanje 14 Palestinaca, uključujući petero djece, rekli su medicinski izvori za Al Jazeeru, dok Izrael nastavlja bombardirati obalnu enklavu unatoč primirju postignutom u listopadu.

Izraelski napad na šatore raseljenih osoba u području al-Mawasi na jugu Gaze ubio je najmanje četiri Palestinca, naveli su medicinski izvori. U drugom izraelskom napadu u četvrti Zeitoun u gradu Gazi također su ubijene četiri osobe. Izrael je bombardirao i područja Bureij i Nuseirat u središnjoj Gazi.

Odvojeno, izraelska vatra ubila je 11-godišnju palestinsku djevojčicu Hamsu Housou u području Jabalia na sjeveru Gaze.

Njezin ujak, Khamis Housou, rekao je da se probudio zbog vriske u obiteljskoj zgradi. „Vidio sam Hamsu kako leži na podu, a krv joj je izlazila iz nosa i usta“, rekao je.

Napadi dolaze u trenutku kada Izrael nastavlja svoju vojnu ofenzivu na Gazu unatoč primirju koje su posredovale Sjedinjene Američke Države, a koje je stupilo na snagu 10. listopada.

Narodni front za oslobođenje Palestine (PFLP) ocijenio je u četvrtak izraelske napade na raseljene Palestince ratnim zločinom koji odražava izraelski cilj da Gazu učini nenastanjivom.

„Potvrđujemo da ovaj entitet ne poštuje nikakve sporazume o primirju te se oslanja na izdaju i lažne sigurnosne izgovore kako bi provodio svoje planove istrebljenja i raseljavanja“, priopćila je ta lijeva skupina.

Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva u Gazi, od 11. listopada u izraelskim napadima ubijeno je najmanje 425 Palestinaca, a 1.206 je ranjeno.

U isto vrijeme, stotine tisuća raseljenih obitelji sklonile su se u improvizirane šatorske kampove diljem Gaze nakon što su njihovi domovi uništeni u izraelskom genocidnom ratu protiv Palestinaca na tom području.

Izrael je odbio dopustiti slobodan dotok materijala za skloništa u Pojas Gaze, unatoč upozorenjima Ujedinjenih naroda i humanitarnih organizacija da Palestinci pate usred niza smrtonosnih zimskih oluja.

Kampovi su posljednjih tjedana poplavljeni zbog obilnih kiša, što je potaknulo Palestince da zatraže bolje šatore, deke i toplu odjeću.

Liječnici bez granica, poznati pod francuskom kraticom MSF, ovog su tjedna priopćili da Palestinci u Gazi pate od „respiratornih infekcija, komplikacija rana i kožnih bolesti“ zbog teških životnih uvjeta.

Bebe također „trpe zbog jake hladnoće“, navela je ta organizacija, „dok Izrael i dalje blokira ili odgađa ulazak ključnih potrepština poput šatora, cerada i privremenog smještaja“.

U međuvremenu, Izrael je krenuo u blokiranje međunarodnih humanitarnih organizacija, uključujući MSF i Norveško vijeće za izbjeglice, onemogućujući im rad u Pojasu Gaze.

Izrael je povukao operativne dozvole za 37 humanitarnih organizacija zbog, kako navodi, nepoštivanja novih propisa koji zahtijevaju detaljne informacije o zaposlenicima, financiranju i operacijama.

Stručnjaci tvrde da ti zahtjevi krše humanitarna načela te slijede dugogodišnju kampanju izraelske vlade usmjerenu na diskreditaciju i u konačnici ometanje rada organizacija koje pružaju pomoć Palestincima.

U četvrtak je novinska agencija Reuters izvijestila da su MSF, Médecins du Monde Suisse i Dansko vijeće za izbjeglice rekli kako su izraelske vlasti ovaj tjedan odbile dopustiti ulazak njihovog međunarodnog osoblja u Gazu.

Ciljane organizacije upozorile su da će zbog izraelske zabrane biti prisiljene obustaviti pružanje ključnih usluga, uključujući zdravstvenu skrb, čime se životi Palestinaca dovode u opasnost.

Teme
Blokada humanitarne pomoći Gaza Genocid u Gazi Humanitarna kriza Izraelski napadi na Gazu Palestinske žrtve cionizam izrael blokira humanitarnu pomoć

