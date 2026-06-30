Netanyahu: Vojnicima u okupiranom Libanonu ostaju sve dok ne nestane prijetnja

Izrael je izvršio invaziju na Libanon nakon što je Hezbolah 2. ožujka izveo napade na svog južnog susjeda kao odgovor na napad SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače. Tako se na regiju proširio rat u kojem su poginule tisuće ljudi, uglavnom u Iranu i Libanonu, ali i u Zaljevu i Izraelu.