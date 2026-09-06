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NOVA RAZARANJA

Izraelska vojska: Napali smo južni Libanon nakon što je Hezbolah lansirao dronove

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Hina
|
06. ruj. 2026. 08:08
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Smoke rises from the site of a string of Israeli airstrikes that targeted the southern Lebanese city of Nabatieh on June 20, 2026.
Abbas FAKIH / AFP

Izraelska vojska priopćila je da je napala južni Libanon u znak odmazde nakon što je Hezbolah lansirao dva drona na izraelske vojnike stacionirane u dijelu regije koji je proglasila sigurnosnom zonom.

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Izraelska vojska izdala je upozorenje za evakuaciju područja u blizini zgrade u gradu Arab Salim u južnom Libanonu, navodeći da će je napasti jer je koristi Hezbolah.

"Nalazite se u blizini objekta koji pripada terorističkoj organizaciji Hezbolah, protiv kojeg će izraelska vojska provoditi operacije", objavila je vojska u poruci na arapskom jeziku na Telegramu, priloživši kartu zone evakuacije.

Iz ove skupine koju podržava Iran nije bilo trenutnih komentara.

Izraelska vojska u petak je priopćila da je pogodila skladišta oružja u južnom Libanonu koja su bila namijenjena Hezbolahu.

Sukobi u Libanonu smanjili su se od lipnja, nakon okvirnog sporazuma Sjedinjenih Država i Irana.

No, Izrael nastavlja sporadične vojne operacije na jugu, gdje održava prisutnost duž graničnog pojasa širokog oko deset kilometara.

Hezbolah je uvukao Libanon u regionalni rat izvodeći napade na Izrael u znak podrške Teheranu od početka ožujka, izazivajući izraelske odmazde u kojima je, prema libanonskim vlastima, ubijeno više od 4300 ljudi.

Teme
idf izrael libanon napad

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