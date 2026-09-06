NOVA RAZARANJA
Izraelska vojska: Napali smo južni Libanon nakon što je Hezbolah lansirao dronove
Izraelska vojska priopćila je da je napala južni Libanon u znak odmazde nakon što je Hezbolah lansirao dva drona na izraelske vojnike stacionirane u dijelu regije koji je proglasila sigurnosnom zonom.
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Izraelska vojska izdala je upozorenje za evakuaciju područja u blizini zgrade u gradu Arab Salim u južnom Libanonu, navodeći da će je napasti jer je koristi Hezbolah.
"Nalazite se u blizini objekta koji pripada terorističkoj organizaciji Hezbolah, protiv kojeg će izraelska vojska provoditi operacije", objavila je vojska u poruci na arapskom jeziku na Telegramu, priloživši kartu zone evakuacije.
Iz ove skupine koju podržava Iran nije bilo trenutnih komentara.
Izraelska vojska u petak je priopćila da je pogodila skladišta oružja u južnom Libanonu koja su bila namijenjena Hezbolahu.
Sukobi u Libanonu smanjili su se od lipnja, nakon okvirnog sporazuma Sjedinjenih Država i Irana.
No, Izrael nastavlja sporadične vojne operacije na jugu, gdje održava prisutnost duž graničnog pojasa širokog oko deset kilometara.
Hezbolah je uvukao Libanon u regionalni rat izvodeći napade na Izrael u znak podrške Teheranu od početka ožujka, izazivajući izraelske odmazde u kojima je, prema libanonskim vlastima, ubijeno više od 4300 ljudi.
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