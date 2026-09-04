Na jugu Libanona izraelska razaranja nastavljaju se "danonoćno"

„Hezbolah se izričito protivi tom planu i tvrdi da bi se Libanon trebao osloniti na Iran kako bi izvršio pritisak na SAD da zatraži izraelsko povlačenje“, rekao je za Al Jazeeru David Wood, viši analitičar Međunarodne krizne skupine za Libanon. „Izrael je tek deklarativno podržao plan pilot-zona, ali je u posljednje vrijeme svoju okupaciju libanonskog teritorija proširio, umjesto da je smanji.“