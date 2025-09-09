Izraelska vojska je u utorak naredila evakuaciju cijelog grada Gaze prije planiranog izraelskog napada.
Prva naredba vojske za evakuaciju cijelog grada
Izraelska vojska "odlučna je poraziti Hamas i djelovat će u području Gaze s velikom silom, baš kao što je to činila u cijelom pojasu“, napisao je na X-u Avichay Adraee, glasnogovornik izraelske vojske za arapski jezik.
U objavi su stanovnici Gaze pozvani da se obalnom cestom upute prema al-Mawasiju na jugu Pojasa Gaze, koji je Izrael označio kao „humanitarnu“ zonu.
Ovo je prva naredba vojske za evakuaciju cijelog grada. Prije su takvi pozivi upućivani samo za određena područja.
U ponedjeljak je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao stanovnicima Gaze da „izađu odande“ prije planiranog izraelskog napada na grad.
A missile falls towards a building during an Israeli air strike in Gaza City, September 8, 2025.— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 9, 2025
📸: Reuters
🔴 LIVE updates: https://t.co/qhUQ97iPN7 pic.twitter.com/PnsNGCsGhP
Na dan kada je šest Izraelaca ubijeno u palestinskoj pucnjavi na autobusnoj stanici u Jeruzalemu, Netanyahu se zavjetovao da će pojačati rat protiv terorizma, napominjući da je izraelska vojska „eliminirala gnijezda terorizma“ na Zapadnoj obali i „srušila 50 terorističkih nebodera“ u Gazi u posljednja dva dana.
Početak velike kopnene kampanje
Ta rušenja su samo početak velike kopnene kampanje u gradu Gazi, rekao je.
"Stoga koristim ovu priliku da kažem stanovnicima Gaze, pažljivo me slušajte: Upozoreni ste; Izlazite odande!"
Israeli PM Netanyahu told Palestinians in Gaza City to “leave now,” as the UN condemned Israel for “mass killing” of civilians and blocking lifesaving aid https://t.co/eCQQaNyVeK pic.twitter.com/r2WtVvi56d— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 9, 2025
Grad Gaza je najveće naselje na palestinskom teritoriju i dom je za oko milijun ljudi.
Netanyahu je u nedjelju izjavio da je do sada oko 100.000 ljudi napustilo to područje.
Humanitarne organizacije upozoravaju na daljnje pogoršanje već katastrofalne situacije za civilno stanovništvo.
