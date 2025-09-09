Na dan kada je šest Izraelaca ubijeno u palestinskoj pucnjavi na autobusnoj stanici u Jeruzalemu, Netanyahu se zavjetovao da će pojačati rat protiv terorizma, napominjući da je izraelska vojska „eliminirala gnijezda terorizma“ na Zapadnoj obali i „srušila 50 terorističkih nebodera“ u Gazi u posljednja dva dana.