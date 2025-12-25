Izrael će tijekom sljedećeg desetljeća potrošiti 110 milijardi dolara za kupnju oružja

Izrael planira uložiti 110 milijardi dolara tijekom sljedećeg desetljeća kako bi svoju domaću industriju naoružanja učinio neovisnijom, objavio je premijer Benjamin Netanyahu, prema izvješćima izraelskih medija.
Govoreći na svečanosti dodjele diploma novoosposobljenim pilotima zračnih snaga, Netanyahu je rekao da je cilj programa smanjiti izraelsku ovisnost o stranim dobavljačima, "uključujući prijatelje", izvijestio je Times of Israel.
Netanyahu se osvrnuo na Njemačku, za koju je rekao da - kao i druge zemlje - nastoji kupiti "sve više i više" sustava naoružanja od Izraela.
Njemačka je privremeno zaustavila dio izvoza oružja u Izrael nakon razornog rata u Gazi, u kojem su poginule tisuće civila, što je zaoštrilo odnose s Tel Avivom.
Druge europske zemlje i Sjedinjene Države, najbliži saveznik Izraela, također su nametnule razna ograničenja, što je izazvalo kritike Netanyahua.
Premijer je rekao da je novi program ulaganja u obranu namijenjen osiguravanju izraelske strateške autonomije u proizvodnji oružja.
Prošli tjedan, Njemačka i Izrael potpisali su ugovor o proširenju raketnog obrambenog sustava Arrow 3 koji se isporučuje njemačkim oružanim snagama, a osmišljen je za zaštitu od potencijalnih ruskih raketnih napada.
Izraelski dužnosnici rekli su da ukupna vrijednost posla - uključujući osnovni sustav - iznosi oko 6,7 milijardi dolara, što ga čini najvećim ugovorom o naoružanju u povijesti Izraela.
Njemačka već desetljećima opskrbljuje Izrael glavnim sustavima naoružanja.
