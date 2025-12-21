Izraelska vojska: Ubili smo dva terorista. Jedan je imao 16 godina i bacio kamen na naše vojnike

Dvojica Palestinaca ubijena su tijekom vojnih operacija izraelske vojske na sjeveru Zapadne obale, izvijestila je izraelska vojska.
U području Qabatiya, muškarac je bacio kamen na vojnike, koji su uzvratili vatrom i eliminirali terorista, objavila je vojska. Ministarstvo zdravstva Palestine u Ramallahu izvijestilo je da je preminuli imao 16 godina.
U odvojenoj operaciji u području Silat al-Harithiya, Palestinac je bacio eksplozivnu napravu na izraelske vojnike , a oni uzvratili vatrom i "eliminirali terorista”. Ministarstvo zdravstva Palestine objavilo je da je poginuo 22-godišnjak.
Nasilje na Zapadnoj obali značajno je poraslo od početka rata u Gazi u listopadu 2023. godine. Izraelska vojska na tom području redovito provodi velike operacije protiv navodnih palestinskih militanata.
Prema podacima Ministarstva zdravstva Palestine, u posljednje dvije godine na Zapadnoj obali ubijeno je 1030 Palestinaca, uključujući 235 ove godine.
